富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作

89岁富商赵世曾一生未婚，但有三个由不同女友所生的子女，包括大女赵式芝（Gigi）、二子赵式浩及𡥧仔赵式正（Roman）。赵式芝是赵世曾与艺人姚炜所生的女儿，赵式芝与波尔表太子女杨如芯（Sean）曾有过一段婚姻，但曾遭赵世曾公开反对这段婚姻，更一度扬言出价5亿港元为爱女招亲，直到2019年传出婚变，赵式芝终向传媒坦认结束7年同性婚姻。

赵式芝罕有谈及小时候的生活

赵世曾在1979年与姚炜意外怀孕并生下赵式芝，但赵式芝满月后即分手，抚养权归姚炜。赵式芝近年甚少出席公开活动，生活变得低调，直到今年11月进驻小红书，分享生活上的轶事，日日贴一上段短片，罕有谈及小时候的生活：「我人生真正的自由是从送报纸开始。」

相关阅读：70年代TVB花旦女儿被同性密友「爱人视角」曝露一事 有个风流富商父 曾有2万名追求者

赵式芝在英国被尝「做个普通人」 滋味

曾被形容为「最有女人味的女人」的姚炜，在1977年恋上富豪赵世曾，这段恋情轰动全城，不过诞下女儿赵式芝后分手，虽然姚炜一度公开反对女儿的同性婚姻，令母女关系陷入僵局，断绝来往两年。后来姚炜自省过往教女无方，尝试慢慢改变自己，并改善跟女儿的关系，关系重修旧好，不时会食饭碰面，母女二人更似十足饼印！在片中，赵式芝贴上多张小时候的相片，分享从派报纸到上市公司副主席的路：「从小我就在爸爸跟妈中间两家两边走，老爸家就是很豪华的环境，坐劳斯莱斯，然后很多美女在他身边， 但只有我一个人。妈妈（姚炜）是在贫穷的大家庭当中长大， 我的表姐妹很多， 所以成长体验的对比很大。 妈妈对我的教育非常严格， 6岁那年因妈妈再婚我就去了美国。 因为家庭背景， 我的一举一动仿佛都有千万双眼睛在看。 13岁，我又被爸爸送去了英国，独自一人去。 我第一次尝到『做个普通人』 的自由滋味。」

赵式芝靠自己双手创造财富

赵式芝续说：「 这一次，我想去体验一种截然不同的、完全靠自己双手的踏实生活。 于是，我开始疯狂地打『杂』工：每天清晨去派报纸；在餐厅后厨洗盘子；晚上在小酒馆，抬著一箱箱啤酒穿梭；半夜还去老人院，陪伴老人家做护工。那段日子真的很苦，学业压力也很大。但现在回想起来，那才是我精神上最富足的其中一段时光。因为辛苦，才真正懂得了珍惜； 我认识了形形色色的人，听了数不清的故事， 感受了陌生人的温暖， 圣诞没有钱回香港，就在不同朋友同学家中一齐过节， 他们给我煮大餐，送我圣诞礼物， 比起那些与生俱来的标签，这段经历真是我人生中最初、最宝贵的财富之一。 那时英国最低工资好像是3磅25，我一直做一直做， 然后也不愿意花钱，最后不知道为甚么就赚到5万英磅， 回来就把钱送给妈妈，因为妈妈成长时候很穷， 所以我一赚到钱就会拿给她。 靠自己双手创造财富，经历共情、自由的年轻时代， 它让我明白，人生的剧本，永远要自己来写。」

相关阅读：赵世曾女儿赵式芝拖同性密友见星二代！与小学同学蜜运中 曾与富家千金结婚7年

赵式芝童年经历引来不少留言

赵式芝的童年经历引来不少留言，有人说：「这样的成长环境，难得的心善人美。」、「不相爱的两个人，凑合着过。不如分开好。最怕没爱，并且充满愤怒和争吵的家庭。」、「这么好的出身，还能记得那么多的过往，没有豪门的架子」、「有钱家的孩子能沉下心做义工真的很赞哦！」、「姐姐活得真实、活得精彩！」赵式芝当日「老婆」Sean的同性婚姻虽获外间支持，但爸爸赵世曾却一直反对，甚至以五亿元招婿，结果惹来外界批评指其父不懂爱她，赵式芝强调父亲的关系好亲近，他的一举一动都是爱的表现，他的立场也是想给女儿提供更好的东西亲说他不是不懂爱人，只是不懂对自己的子女表达爱，她亦曾称跟父亲工作令她觉得好荣幸，可以追回小时候不在他身边的日子：「爸爸的表现很伟大，是种背后的爱，虽然他跟两位弟弟难免有摩擦，男人之间也难去表达爱，但我作为家中唯一的女儿，可以在中间助他们沟通，有润滑作用。」