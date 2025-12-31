2025娱圈十大新闻 姜涛堕海轰动全港、金秀贤疑涉禁忌之恋 Coldplay演唱会直播CEO「偷食」

2025年的娱乐圈绝不平静，发生了多宗轰动全城、甚至是国际关注的大事，交织著意外、丑闻与生离死别。由人气偶像姜涛的堕海疑云，到多位知名艺人离世、Coldplay演唱会「CEO偷食事件」，再到金秀贤、黄明志、王大陆等男星卷入风波，无一不成为大众茶余饭后的话题。《星岛头条》为读者们整理出十宗在2025年引起热议的娱乐圈大事一同回顾。

2025娱圈大事一 姜涛堕海疑点重重

人气偶像、MIRROR成员姜涛于2025年6月24日下午在西环堕海，引发全城关注，一度惹来轻生揣测。据其所属公司MakerVille表示，姜涛当时在海边跑步，因头晕不适意外堕海。惟事件疑点重重，有目击者称他曾翻越围栏，加上他获救后承认事前曾服药及饮酒，令外界对「意外」一说存疑。幸好，他被附近船只及时救起，送院后并无大碍。事后姜涛及其经理人均在社交平台报平安，强调只是小意外，呼吁外界毋须过份揣测。

2025娱圈大事二 演艺圈痛失多位艺人

2025年，演艺圈痛失多位深受观众喜爱的艺人，其中四位的离去尤其令人愕然。年初，台湾女星大S（徐熙媛）在日本家庭旅游期间，因流感引发肺炎骤逝，终年48岁，消息震惊华语娱乐圈。2025年3月，41岁的「音乐才子」方大同也因病离世，其公司证实他已对抗顽疾长达五年，最终安详离开。

今年9月，37岁的内地男星于朦胧在北京坠楼身亡，尽管警方排除刑事嫌疑，但事件疑点重重，引发大量关于演艺圈「潜规则」的揣测与争议。 而今年10月，人称「Benz雄」的许绍雄，因肾癌扩散至肺部及细菌感染逝世，终年76岁，这位陪伴无数观众成长的「绿叶王」突然离世，让大众深感惋惜。

2025娱圈大事三 王星被骗至KK园区

2025年1月，曾参演《叶问3》、《玫瑰的故事》 等影视作品的内地男星王星，被骗至缅甸「KK园区」，事件震惊各国。他因误信一则虚假的海外拍摄工作邀约，而被诱骗至泰国，并随后被带到缅甸的诈骗园区。事件曝光始于王星的家人在社交平台求助，指王星赴泰国后失联，引起广泛关注。在舆论压力及中泰两国警方的合作下，经过惊险的跨国营救，王星在被困近一个月后成功获救。他获救后骨瘦如柴的模样，以及后来在访问中透露的园区内非人道待遇，让外界不寒而栗，也再次揭示了东南亚诈骗园区的可怕真相。

2025娱圈大事四 Coldplay演唱会CEO偷食风波

2025年7月，英国乐队Coldplay在美国波士顿的一场演唱会上，现场的「亲吻镜头」（Kiss Cam）无意中捕捉到美国科技公司Astronomer的已婚行政总裁Andy Byron，正与其公司同样已婚的人力资源主管Kristin Cabot亲密相拥。当两人出现在大屏幕时，显得惊慌失措并试图躲避镜头，主唱Chris Martin见状更开玩笑说：「他们要不就是在搞婚外情，不然就是非常害羞。」令事件随即成为全球热话。

影片被疯传后，两人的身份很快被网民「起底」，这宗「偷食事件」最终导致Andy Byron辞去CEO一职，而Kristin Cabot亦离职。2025年9月，Kristin Cabot的丈夫指正办理离婚，Kristin Cabot丈夫更被爆出疑似同场与另一女子看演唱会，为这宗素人的桃色风波增添了更多戏剧性。

直至12月，Kristin Cabot首度受访，泪诉事件真相，她坦承当晚因饮酒而行为失当，但她坚决否认有婚外情，并透露在演唱会前已与丈夫分居。然而，这次风波已令她的事业全毁，被形容为「职场黑名单」。她痛陈网络舆论对女性的羞辱，而最让她心碎的是，事件已严重影响家庭关系，连子女都因此感到羞耻。

2025娱圈大事五 艺人捐款助宏福苑灾民

大埔宏福苑11月时发生五级大火，造成严重伤亡，逾百人罹难。事发后社会各界向灾民伸出援手，当中不少明星都捐款及捐物资帮忙灾民度过难关。当中，郭富城、郑秀文、杨千嬅、王嘉尔、张柏芝、成龙、姜涛、Anson Lo（卢瀚霆）、陈小春夫妇、佘诗曼、慧妍雅集等均捐出七位数港元，部份艺人更捐出演唱会收益。内地艺人韩红、周深，以至韩国的SM娱乐、YG娱乐、JYP、HYBE等娱乐公司、MAMA主办机构以及其韩国偶像团体如Super Junior、aespa、RIIZE等亦有捐款，体现无分国界的关爱精神。

2025娱圈大事六 金秀贤卷旧爱金赛纶离世风波

2025年2月16日，曾有「韩国最美童星」美誉的金赛纶在家身亡，终年24岁，男星金秀贤被质疑与事件有关，形象重创。金赛纶的家属在网上爆料，并公开不少金赛纶与金秀贤拍拖期间拍摄的私密照，指控金秀贤自女方15岁起便与其秘密交往，更在她2022年酒驾后代付赔偿金，却在分手后向她追讨，成为压垮她的最后一根稻草。

金秀贤方虽承认两人曾交往，但坚决否认在女方未成年时开始关系及追债，并召开记者会声泪俱下地澄清。尽管双方各执一词，事件已令金秀贤的模范形象一落千丈，更被多个品牌追讨由他代言导致的损失，而真相至今仍扑朔迷离。

2025娱圈大事七 黄明志卷网红死亡案

2025年8月，大马男星黄明志卷入台湾网红谢侑芯死亡案。据悉，谢侑芯与黄明志有工作上合作而远赴马来西亚，却在参加派对后，隔天被发现陈尸于酒店房内，而房间内还搜出蓝色药丸和毒品。

黄明志事后被大马警方指曾与谢侑芯发生性行为，更称在黄明志身上搜出9颗摇头丸、尿液检测对4种毒品呈阳性反应。黄明志作为最后接触谢侑芯的人士之一，随即被警方列为关系人并限制出境，大马警方更将案件从猝死案改为循谋杀方向调查。尽管黄明志获得保释，但被指吸毒、疑背女友出轨导致形象受损，争议延烧多时。直至12月中，黄明志的律师日前透露，最终化验报告证实为阴性，法庭在12月22日以「尿检阴性」为由，宣判黄明志无罪，并当庭释放，归还保释金，事件大反转，再度掀起讨论。

2025娱圈大事八 关淑怡一度入ICU

2025年10月，《东周刊》独家爆出久未公开露面的天后关淑怡（Shirley）突然传出因病入住深切治疗部（ICU），一度命危，震惊娱乐圈。据指关淑怡最初是于家中晕倒，及后被紧急送院抢救，曾接受长达数小时的大手术，更失去意识，须要全身插满喉管在ICU留医。《星岛头条》曾直击关淑怡的爸爸及儿子到医院探望关淑怡。

就关淑怡命危的细节，家属未有多透露，而多位曾与她合作或同公司的艺人、旧爱周文健均表示久未跟关淑怡联络，因而不知详情。10月底时，关淑怡再被《东周刊》独家爆已转往心脏科加护病房，挨过最危险关头，令粉丝松一口气。

2025娱圈大事九 台湾男星集体逃兵役

2025年2月，凭电影《我的少女时代》坏学生「徐太宇」一角走红的王大陆，被揭发豪掷360万台币（89.5万港元），委托他人处理躲避兵役事宜。然而，对方因另涉诈骗案被捕，毫不知情的王大陆，因未能联络上对方确认逃兵役进度，误以为自己遭诈骗，心急之下竟主动报警求助。王大陆此举不但自投罗网，更意外揭开台湾男星集体逃兵役丑闻，当中因逃兵役被捕的男星包括陈零九、威廉（廖亦崟）、陈柏霖、修杰楷、张书伟、谢坤达、小杰（廖允杰）等，而自首的男星包括唐振刚、薛仕凌及阿达（昌璟翔）等。当中不少人涉嫌利用不断延迟毕业或提交假病历等方式，恶意拖延或申请免除兵役。

此外，2025年3月，王大陆再惹上另一宗官非。他被指因不懂开启Tesla车门，对涉事Uber司机大发脾气，事后更涉嫌找人将司机及派车员殴打至重伤，手段凶残。台警在侦办其逃兵役案时，从他被扣押的手机中发现案外案的施暴细节，随即以「杀人未遂」罪名将他拘捕。事件令其形象再度插水，演艺事业全面停摆。

2025娱圈大事十 林作卷入JPEX诈骗案被捕

虚拟货币平台JPEX涉诈骗案，林作、前TVB男星郑隽熹及《全民造星》参赛者赵敬贤（酒粒仔）亦被卷入其中。林作被控一项欺诈罪及一项欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产罪，11月初在东区裁判法院提堂后，获准以30万元保释，案件已押后并转介至高等法院处理。而郑隽熹则被控4项洗黑钱被捕。

