TVB视帝生日搞见面会VVIP票价贵过韩团 引粉丝不满点名最怕见到「呢个人」上台

48岁「视帝」陈展鹏曾签约唱片公司，最终未能以歌手身份推出唱片，其后转往电视台工作。自加盟TVB后，陈展鹏终有机会唱剧集主题曲，深受粉丝喜爱。陈展鹏于1月14日49岁生日，近日宣布将在2026年1月10日在澳门举行生日限定粉丝见面会，票价曝光后吓亲不少网民，更有网民点名担心见到陈展鹏老婆单文柔。

陈展鹏修图零皱纹

陈展鹏于1月举行《陈展鹏「好鹏会友」生日限定粉丝见面会》的海报日前曝光，将黑超戴在额头的他，穿上白恤衫外衬半粉红色「囍」字外套，脸上零皱纹，甚有小鲜肉感觉。陈展鹏背后有多个心形汽球，充满浪漫气氛。

海报上印上票价从388元起，四个价钱中以VVIP的$1288最贵，所有购票者可获赠海报、纪念手提袋、应援礼品外。购买VVIP门票者，但有签名海报及1对1合照机会。不过以香港演员而言，索价逾千元的票价，已睇齐一线歌手的演唱会门票定价，甚至比起二、三线日韩团定价还要高。

陈展鹏音乐会挨批

陈展鹏今年8月曾到佛山举办《陈展鹏DREAM PLAN个人音乐会》，有入场粉丝直指体验差：「我觉得上次在广州体验蛮差的，没看真人两眼就催催著拍完走了」。也有网民对陈展鹏曾在演出上，携家眷上台感不满：「不想老是看他俩秀恩爱」、「又不是cp粉，不想看到他老婆」、「佢老婆次次都好像贴身膏药咁黐住」、「老婆在不在？在的话不去了」等。

