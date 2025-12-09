Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB视帝生日搞见面会VVIP票价贵过韩团 引粉丝不满点名最怕见到「呢个人」上台

影视圈
更新时间：15:00 2025-12-09 HKT
发布时间：15:00 2025-12-09 HKT

48岁「视帝」陈展鹏曾签约唱片公司，最终未能以歌手身份推出唱片，其后转往电视台工作。自加盟TVB后，陈展鹏终有机会唱剧集主题曲，深受粉丝喜爱。陈展鹏于1月14日49岁生日，近日宣布将在2026年1月10日在澳门举行生日限定粉丝见面会，票价曝光后吓亲不少网民，更有网民点名担心见到陈展鹏老婆单文柔。

陈展鹏修图零皱纹

陈展鹏于1月举行《陈展鹏「好鹏会友」生日限定粉丝见面会》的海报日前曝光，将黑超戴在额头的他，穿上白恤衫外衬半粉红色「囍」字外套，脸上零皱纹，甚有小鲜肉感觉。陈展鹏背后有多个心形汽球，充满浪漫气氛。

相关阅读：TVB爱妻视帝揸林宝坚尼尖沙咀出巡  酒店职员服侍周到气场强劲  即被认出「畀女围」

海报上印上票价从388元起，四个价钱中以VVIP的$1288最贵，所有购票者可获赠海报、纪念手提袋、应援礼品外。购买VVIP门票者，但有签名海报及1对1合照机会。不过以香港演员而言，索价逾千元的票价，已睇齐一线歌手的演唱会门票定价，甚至比起二、三线日韩团定价还要高。

陈展鹏音乐会挨批

陈展鹏今年8月曾到佛山举办《陈展鹏DREAM PLAN个人音乐会》，有入场粉丝直指体验差：「我觉得上次在广州体验蛮差的，没看真人两眼就催催著拍完走了」。也有网民对陈展鹏曾在演出上，携家眷上台感不满：「不想老是看他俩秀恩爱」、「又不是cp粉，不想看到他老婆」、「佢老婆次次都好像贴身膏药咁黐住」、「老婆在不在？在的话不去了」等。

相关阅读：单文柔爆老公唱《用背脊唱情歌》 陈展鹏自嘲从未离开乐坛 将教女儿「小猪比」打高尔夫球

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
2025-12-08 14:30 HKT
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
9小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
6小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
23小时前
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
18小时前
日本青森县东部海域9日清晨发生6.4级地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高
即时国际
2小时前
法国第一夫人访川意外带火「中国最美女保镳」  严月霞冷峻气场爆红　
法国第一夫人访川意外带火「中国最美女保镳」  严月霞冷峻气场爆红　
即时国际
6小时前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5级地震｜强震画面疯传 北海道游客22楼赤脚狂奔落街逃命
即时国际
7小时前