吴镇宇唔认老 动作戏搏到尽 暌违多年再伙拍郭富城 拼发演技火花丨名人杂志

吴镇宇在英皇新戏《内幕》中有连场动作戏，除了开枪爆炸场面，一场天台追逐戏，他由一幢楼跳去另一幢楼，看得令人心惊胆跳，63岁的他笑言全靠威也才无有怕，觉得能亲自上阵就尽量自己去做，最重要效果出来又型又好睇。虽然吴镇宇都已经到了使用乐悠咭的年纪，但他仍觉得自己是小朋友，有时演爸爸角色时，与戏中女儿只差几岁亦感无奈，又爆今次郭富城留须增肥，为的就是要看上去更成熟，「阿城话自己剃咗须好似𡃁仔，仲问我会唔会太𡃁！」撰文：黄佩丽 摄影：朱伟彦

镇宇指目前港产片的题材都很《狮子山下》，认为多点不同类型电影才好玩。

镇宇在《内幕》中落力演出动作戏份，笑言汤告鲁斯仍然亲身上天下海，自己能做的话都想自己做。

吴镇宇和郭富城相隔25年再合作新戏《内幕》，前者演警察，后者是律师，双雄联手调查一宗透过慈善团体洗黑钱的案件，与不法份子斗智斗力。二人在戏中擦出不少火花，更有连场动作场面，其中一场镇宇在天台上与张文杰的追逐戏，镇宇跑上跑落之余，更要从一幢楼跳去另一幢楼，非常惊险。最令人敬佩的是，他是亲自去跳，他直言敢亲自上阵皆因信得过拉威也的工作人员。

谈到有花絮片流出当时拍摄的情况，见他好似很惊青，镇宇笑说：「有威也就不怕，不过跳到对面时要凌空悬挂在外墙，我要单靠双手攀着墙，我不可以将力都摆在威也上，威也是用来保护我的，所以我的力都要靠自己双手，要用到真力才会有真实感，才能表现出当时的紧张感。」所以观众在画面上就会看到他整个人凌空紧紧抓住墙，双脚不由自主地猛力踩踏墙壁，试图爬回室内的惊险场面。

镇宇透露自己有个好crazy的故事想拍出来，希望找到人合作。

中完新冠影响体能

镇宇又笑谓当时比较怕撞到头，所以事前练习了几次才正式拍摄，但如果要他现在再拍这类场面，他即表示未必能做到，「拍完呢套戏真的感受到体能有下降，可能因为我中过新冠肺炎，心肺功能不再似之前一样，那时上午在天台吊威也，晚上就在货仓和阿城拍打戏，拍通宵都可以，但现在应该未必可以，或者事前要再练一练体能。吊威也这些动作场面我都可以应付，但跑步拳脚间中试下都有乐趣，除非剧情角色好需要，有时都不想太搏，始终是辛苦，今次的组合和角色都俾到动力我去做。」

镇宇大赞阿城是个专注表演、演戏认真的好演员。

镇宇笑指导演麦兆辉对动作戏要求多多，一时要他跑天台，一时又要他穿玻璃。

镇宇演出天台追逐跳到隔篱楼的惊险场面，仍游刃有余。

虽然有吊威也，但镇宇为带出那种悬吊在半空的真实感，也要演着紧抓墙壁的惊青感。

无戏可做最难演

谈到与阿城继《公元2000》后再次合作，镇宇直言二人平时很少见面，赞他比以前更成熟，指他是真心喜欢演戏，想做好一个演员，「阿城好专注在演出上，他很喜欢演戏，很喜欢钻研每一个角色，他今次为了角色刻意增肥和留须，所以那时的他是有些肚腩，他真的是想成为一个演员，不是只想做一个明星。」

至于他自己的演出，经验丰富的镇宇直言被角色考起，皆因角色无戏可做才是最难做，「我今次全听导演讲，他想我点演就点演。我今次做警察，和阿城一齐去查案，但我又不是神探，这个警察无乜嘢搞，很多时都是口述案情，方中信、陈国邦、任达华和姜大卫都有情绪戏，但我和阿城的情绪戏比较少。」

与阿城对上一次合作已是20多年前的《公元2000》，镇宇指对方比以前更成熟。

镇宇与郭富城在片中联手调查慈善机构黑幕，对抗恶势力。

阿城为演好精明律师角色，不惜留须增肥营造成熟感。

做搞笑担当要好够胆

镇宇透露今次导演麦兆辉就将幽默和轻松的戏份放在他身上，「好似有场戏我在车上等，阿城入货仓探路，我等到睡着又打『喊露』，却突然被惊醒，这两个位好有设计感，要好够胆做才行。其实这个角色有好多无聊的动作，不是神探但又好想查件事，所以有时我都不知点演。（很少做这类角色？）以前都做过，但少有这类连自己都掌握不到分寸的角色，是难搞些，我又怕破坏整体气氛，这个角色要呈现到个生活质感，不过现在出来的效果都不错，令人有记忆点。」

镇宇笑指麦兆辉对于动作场面要求多多，不时问他在天台跑得不得、穿玻璃出去得不得，令他哭笑不得，「最后一场爆炸戏，他说要爆炸的火球追得我和阿城近些贴些，我说不是用后期处理就可以吗？不过真的要够贴，感受到那种气压，我们才会有危急感，这是CG做不到的。我和阿城在火海跳出来时，是要有真火和气压的推动才会做到那种感觉出来，我们都要用gel做保护，以免被火烧伤。」

跟镇宇一样，今次阿城都演绎了不少动作场面。

饰演探员的镇宇当然免不了要演出紧张刺激的枪战戏份。

自觉仍然好小朋友

镇宇和阿城都已年过60年，对动作埸面仍亲力亲为，镇宇笑指汤告鲁斯（Tom Cruise）都一样继续亲自上天下海，笑谓自己能做的话都想自己去做，最重要效果出来好睇又有型。

对于已经要使用乐悠咭，问他可曾觉得自己老？他笑说：「现在当然比20、30岁时感觉大了，但我仲觉得自己好小朋友，我以前的体力都不是好得，我知不是因年纪的问题，是中过招的问题。现在有时拍戏都觉得尴尬，我演爸爸角色，但个女同我只差几岁，我要油白发、化皱纹才达到造型上的要求。好似阿城今次留须，是因为他话自己剃咗须好似𡃁仔，仲问我会唔会太𡃁！」

镇宇坦言想再执导演筒，他在90年代已执导了导演处男作《9413》。

2021年为内地综艺骚《导演请指教》执导过短片《记》。

港产片题材被局限

讲到有无机会与阿城或导演麦兆辉再合作，镇宇即笑言有叫监制田启文多揾新导演提携他，自嘲就快无嘢捞。他提到现时香港电影圈有奇怪现象，很多能获政府资助的电影，题材上都很「狮子山」。

「有时看到又是家庭伦理的题材就觉得闷，但政府觉得这些题材好玩，才会批资助，变相局限了题材的发展。这些类似《狮子山下》的题材，实况屋邨类型，港台以前做不少，我以前都已经睇晒。可能现在年轻人看就会觉得新鲜有趣，而我就觉得题材渐渐变得单一，连黑帮片都俾韩国拍晒，《破．地狱》这类又间唔中才有一部。」

镇宇饰演的探员与城城饰演的律师为调查真相，以身犯险。

拟再执导拍Crazy题材

镇宇坦言有再执导演筒的计划，笑指每个演员都有自己想拍的故事，又谦称自己不算是一个好导演，「我有个很天马行空的想法，是一个crazy得好紧要的故事，是几得意的题材，现在等紧人哋一齐合作，但今次不想演，只做导演。」

问到会否起用新人？他表示有留意时下的年轻演员，但有时又怕他们会变成一个统一的模式。他指自己以前拍戏，很多导演都严格到会杀死人，「有些大导演会帮到我们成长，但他们现在都去了第二个市场，会觉得惋惜。香港有新导演有新演员有人才，但戏种题材已没有以前丰富，黑帮戏又不黑帮，有时都几儿嬉，要有不同的戏种才能训练到新导演新演员，香港电影要从多方面想出路，政府都要谂下，不能只批狮子山下的题材。」



律师 X 警探怒揭慈善黑幕

大状马迎风所属律师行因涉及慈善基金会「济拔堂」的洗黑钱事件当中，而被探员柯定邦要求协助调查。二人凭着事件中的死者杨滔所留下的线索，逐一抽丝剥茧，找寻背后真相。但当他们调查越深入，就越觉得整个事件仿佛是有人预先布局，引导他们一步步揭发「济拔堂」以慈善之名却在背地里进行着种种不法勾当，更发现有2亿捐款不知去向。

而当一切罪证都指向「济拔堂」的主席高盛文之时，竟也被人灭了口。虽然连最后的线索也没有了，但马迎风与柯定邦依然坚决不放弃，更想出兵行险著的一招，最后成功取得了「济拔堂」幕后大金主的罪证，将背后的犯罪集团一网打尽。

马迎风（郭富城饰演）

能言善辩的英明大状，因所属律师行牵涉入「济拔堂」洗黑钱事件当中，为求真相决心协助调查。

柯定邦（吴镇宇饰演）

为查案则抽丝剥茧的探员，与机智律师马迎风合作调查「济拔堂」背后黑幕。

杨滔（任达华饰演）

「济拔堂」的财务总监却忽然被离奇吊死，生前却留下慈善黑幕的种种线索。

高盛文（方中信饰演）

「济拔堂」主席，貌似心怀鬼胎，深不可测，却并非整件阴谋中的「终极大波士」。

特别演出：姜大卫

John哥今次以特别演出身份参演此片，不知他会否就是「终极大波士」？

