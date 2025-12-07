Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李启言驾驶轮椅到商场感受世界 明年1月展开新治疗望有更好进展

影视圈
更新时间：21:15 2025-12-07 HKT
发布时间：21:15 2025-12-07 HKT

舞蹈员李启言（阿Mo）于2022年7月在MIRROR红馆演唱会发生的严重意外中受伤，颈椎神经受创至今仍在接受漫长治疗，其父亲李盛林牧师透过代祷信分享医疗进展，日前发出第171封代祷信以「如何渡过这些岁月」为题，形容情况渐渐有改善，更可以在照顾及陪伴下，暂时离开医院甚至到商场，信中形容：「尽管每日依旧穿梭于病房与治疗室之间，随著身体的状况渐渐有点改善，他已能在旁人的陪伴与协助下，每周两次自主驾驶电动轮椅，缓缓行过医院的长廊与庭园。这对常人而言或许轻而易举的动作，于他却是点滴积累的勇气与练习成果。大约每月一次，他会跨出医院的门扉，前往不远处的商场，让喧嚣的市声、流动的人群，轻轻接住他睽违三年多的目光，那不只是散心，更是与世界一次次温柔而坚定的重逢。」

阿Mo没有肌肉萎缩

对于阿Mo的身体情况，李盛林牧师指：「单看阿MO安坐于轮椅上的身影，谁也难以想像，他曾经历颈椎第三、四节神经的严重创伤。岁月没有带走他身体的力量，没有任肌肉萎缩、筋骨蜷曲、关节僵固。」他又叹道，阿MO的身体已近三年五个月无法活动，「愿我们同心祷告，盼在明年一月展开的崭新治疗中，阿MO的身心能持续领受回应，让每一点进步都映照出神创造生命的奇妙大能，在医疗的前沿处，静静绽放恩典的痕迹。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
立法会选举．投票率
立法会选举．投票率︱截至晚上8时半 地区直选投票率29.06% 逼近上届最终投票率30.2%
政情
1小时前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
12小时前
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
4小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
3小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
4小时前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
12小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
23小时前
宏福苑五级火│孙玉菡：13户未能联络上 不排除全户罹难
宏福苑五级火│孙玉菡：13户未能联络上 不排除全户罹难
突发
5小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
2025-12-06 19:17 HKT