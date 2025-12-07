李启言驾驶轮椅到商场感受世界 明年1月展开新治疗望有更好进展

舞蹈员李启言（阿Mo）于2022年7月在MIRROR红馆演唱会发生的严重意外中受伤，颈椎神经受创至今仍在接受漫长治疗，其父亲李盛林牧师透过代祷信分享医疗进展，日前发出第171封代祷信以「如何渡过这些岁月」为题，形容情况渐渐有改善，更可以在照顾及陪伴下，暂时离开医院甚至到商场，信中形容：「尽管每日依旧穿梭于病房与治疗室之间，随著身体的状况渐渐有点改善，他已能在旁人的陪伴与协助下，每周两次自主驾驶电动轮椅，缓缓行过医院的长廊与庭园。这对常人而言或许轻而易举的动作，于他却是点滴积累的勇气与练习成果。大约每月一次，他会跨出医院的门扉，前往不远处的商场，让喧嚣的市声、流动的人群，轻轻接住他睽违三年多的目光，那不只是散心，更是与世界一次次温柔而坚定的重逢。」

阿Mo没有肌肉萎缩

对于阿Mo的身体情况，李盛林牧师指：「单看阿MO安坐于轮椅上的身影，谁也难以想像，他曾经历颈椎第三、四节神经的严重创伤。岁月没有带走他身体的力量，没有任肌肉萎缩、筋骨蜷曲、关节僵固。」他又叹道，阿MO的身体已近三年五个月无法活动，「愿我们同心祷告，盼在明年一月展开的崭新治疗中，阿MO的身心能持续领受回应，让每一点进步都映照出神创造生命的奇妙大能，在医疗的前沿处，静静绽放恩典的痕迹。」