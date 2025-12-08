Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

原来视咁的丨佘诗曼「大长今」造型唱儿歌：想打我自己 黄宗泽唱《K歌之王》内心爆足4句粗口

影视圈
更新时间：11:15 2025-12-08 HKT
发布时间：11:15 2025-12-08 HKT

TVB全新娱乐访谈节目《一周星星》，每集瞄准影视圈及歌坛等焦点人物进行访谈，主持阵容方面，除有娱乐新闻台三大主持许文轩、王镇泉和潘盈慧，还有去年《万千星辉颁奖典礼》最佳男主持得主区永权（Albert）。节目于昨晚（7日）开始、逢周日晚10点翡翠台播映。首集的头炮嘉宾，是热播台庆剧《新闻女王²》两大主角佘诗曼及黄宗泽（Bosco），2人在节目中轮流自爆黑历史。

佘诗曼、黄宗泽在《一周星星》中自爆黑历史。
提起尴尬事，阿佘一度笑到飙眼水。
Bosco提起和陈奕迅合唱《K歌之王》，坦言当晚内心忍不住爆了粗口。
Bosco表示2000年以「外太空金粉饼」造型载歌载舞，是No.1黑历史。
Bosco最经典事件绝对是2008年举行的《十大劲歌金曲颁奖典礼》上、和歌手陈奕迅合唱《K歌之王》，Bosco当晚的唱功成为多年来网络热话，并因而诞生了「乐坛欠黄宗泽一个交代」这句名句。但Bosco竟指《K歌之王》并非他人生No.1黑历史，笑言事件只属「唔好彩」系列，坦言事发当晚内心忍不住爆了4句粗口：「当志伟哥喺个箱入面拎起个波𠮶阵，我心入面讲咗一句粗口。跟住他攞住个波望住我𠮶阵，即刻再爆多3句粗口！」而Bosco觉得黑历史No.1事件，是在2000年的《香港小姐竞选决赛》上，以「外太空金粉饼」造型载歌载舞，同场还有粉饼No.2-4林峰、邓健泓及刘恺威，「呢段跳舞片近排都有人攞番出嚟讲。」

阿佘头号「黑历史」是她于 2007年推出的儿歌《星星的加冕》。
阿佘最介意是献唱儿歌时的「大长今」韩服造型。
「大长今」造型唱儿歌

至于阿佘的头号「黑历史」演出，是她于2007年推出的儿歌《星星的加冕》，而阿佘最介意的是献唱儿歌时的「大长今」韩服造型，「个MV真系正到呢！要我着成套韩式Costume（服装），头发又要梳中间界，我都想打我自己！」阿佘一边讲一边笑到飙眼水，面对区永权提问：「你𠮶时接到呢个通告有咩反应？」阿佘说：「咪就系呢啲反应（意指狂笑）啰！」

此外，在「本尊Fact Check」环节中，区永权发挥「最佳主持」精神，向两位嘉宾大胆「Fact Check」身家过亿传闻，阿佘即「Man姐」上身展现过人口才、「四両拨千斤」轻松过关，令Bosco和区永权拍烂手掌。除了谈身家，2人还畅谈择偶条件，Bosco更自爆择偶要求出名「唔正常」。

