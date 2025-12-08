高钧贤对继子女视如己出  月花六位数养家负担大  富贵妻事业受挫：押龙凤鈪向员工出粮

前TVB香港先生、现年41岁的男星高钧贤，近年将事业重心转往中国内地发展，并与内地富贵女友黄梓漫（Christine）结婚，之后更喜获一女，加上太太与前夫所生的一对子女，一家五口乐也融融。然而高钧贤坦言家庭开支庞大，每月高达六位数字，面对黄梓漫近日公司于美国上市被勒令停牌，高钧贤夫妇都对未来充满信心，黄梓漫更指自己见惯风浪，曾抵押龙凤鈪向员工出粮。

高钧贤一家之主的重担

踏入不惑之年，高钧贤的人生角色迎来重大转变。他受访时曾言：「从前作为演员，只渴望遇上好角色，但如今我已成为一家之主，这个『男主角』比任何都来得重要。」为了维持一家五口的生活，高钧贤除了演艺事业，更积极开拓财源，拥有自己的公司，团队负责拍摄影片和直播带货，并创立自家服装品牌，即使没有拍剧，亦有稳定收入。

相关阅读：高钧贤妻公司股价飙6倍后遭勒令停牌 身家暴涨27亿被指有水份：今年多是非小人

高钧贤：黄梓漫感情生活黑暗

对于太太黄梓漫，高钧贤充满爱护与欣赏。他坦言，当初曾因对方失婚并有子女而却步，但最终明白心灵上的沟通更为重要。他欣赏太太的坚强，并以守护她为己任：「她过去的家庭与感情生活比较黑暗，她觉得我可以带来新的光芒，而我亦引以为傲，能够给予她温暖。」

黄梓漫做生意遇上风浪

黄梓漫创办的美容公司「美妍堂」（MCTA）早前在美国纳斯达克成功上市，股价一度飙升逾六倍，令其身家暴涨至超过27亿港元。正当事业看似一帆风顺之际，上月其公司却遭美国证券交易委员会（SEC）以股价涉嫌人为操纵为由，勒令停牌。 面对事业上的重大挫折，黄梓漫在社交平台发文，坦言心情如坐过山车，但会坦然面对。 她忆述创业初期的艰辛，表示九年前由两个人的公司发展到现时近五十人的规模，在疫情最困难的时候，甚至要抵押嫁妆的龙凤鈪，为员工出粮。

黄梓漫有东山再起的勇气

黄梓漫坚定地表示：「如果没有东山再起的勇气，就没有绝处逢生的机会，没有破茧成蝶的蜕变，也没有真正掌握命运的可能。成功就是从失败到失败，而热情不减。这份『热情』的根基，正是东山再起的勇气。」 不少网民留言为她打气，佩服她的毅力与承担。

相关阅读：前TVB小生娶内地嫩妻 老婆罕揭前夫达富豪级数 离婚做一事有骨气反被笑傻