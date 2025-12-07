邓颖芝认有新男友：大家好夹 暂未有结婚生B计划 仍有唱歌团火但不会自资出碟

久未露面的邓颖芝今日（7日）到愉景湾出席活动，她表示现在很少做幕前工作，主要是做KOL工作、健身教练和处理网店，笑言虽然揾钱与做歌手时期差不多，但现在辛苦很多：「以前可能企上台唱几首歌就有钱，但而家做到只狗咁，又要送货，又要剪片拍片，做好多嘢先可以攞到一样嘅钱。」不过她认为虽辛苦，但做教练也有满足感，因为能够以自身力量影响人。

邓颖芝自称自由奔放

提到感情方面，邓颖芝承认最近有新男友，两人已拍拖几个月，她指对方也是喜欢运动的人：「我揾咗好耐，要揾一个钟意做运动嘅人好难，佢又钟意跑步，又同我一样钟意打网球，大家都好夹！」又指两人是因跑步认识，至于是否她做主动？邓颖芝就指两人认识了几个月之后就很顺其自然地在一起，不过现已40岁的她坦言没想过要迫自己快点结婚生仔：「以前有谂，而家真系冇，因为揾钱好辛苦，你要养一个人，我自己都未搞得掂，我身边所有朋友都结晒婚生晒仔，你见到佢哋要揾学校，又要愁佢哋冇书读，好惨！」她又谓自己比较自由奔放，生仔后连约朋友食饭也很难，所以觉得自己也是不适合生仔的人，而她指也有跟男友倾这个话题，对方也觉得OK，可以顺其自然。至于唱歌方面，邓颖芝指自己仍有团火，不过现在慢慢等机会，但不会跟以前一样自资出碟，他透露最近为一首旧歌拍了MV，希望下年可以派新歌。