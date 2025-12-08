前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代

现年32岁、有「清纯张栢芝」之称的前港姐杨埕（现名芊颐），近年淡出幕前，成功转型为公关及制作公司老板，事业得意。日前她接受抖音频道「阿秦在香港」访问，罕有地公开其位于深圳福田、价值逾千万的豪宅，旋即引起网民热议。

杨埕千呎豪宅品味尽现

从影片及照片可见，杨埕的福田豪宅面积巨大，目测单位超过千呎，间隔为三房两厅。单位拥有一个极为宽敞的客饭厅，放置了大型梳化和餐桌后仍有充裕空间。全屋装修风格以简约为主，没有金碧辉煌的奢华布置，反而采用了柔和的色调和具设计感的家具，营造出舒适温馨的家居感。

杨埕艺术作品挂满屋

最特别的是，屋内多处挂上了由杨埕亲手绘画的艺术作品，为这个豪宅增添了独一无二的艺术气息和个人格调，品味十足。此外，单位更附有一个景观开扬的露台，坐拥城市景色，令人心旷神怡。

杨埕19岁做业主有3物业

杨埕在片中透露，自己早于19岁便首次置业，其后在23岁和27岁时再度入手，现时在香港及内地共持有三个物业，绝对是「人生胜利组」。她直言在香港赚钱、内地消费的感觉「很爽」。

杨埕开制作公司做老板

离开TVB后，杨埕的事业发展一日千里。除了开设美容公司，近年更当上公关及制作公司老板。为了全力开拓内地市场，她不仅在珠海、深圳两地置业，更开设平台与千万网红合作直播带货，事业搞得有声有色。为求事业更上一层楼，她最近将英文名由 Sabrina 改为 Terra，中文名亦改为「芊颐」。

杨埕曾与庞景峰拍拖

虽然事业有成，但杨埕的感情路似乎未如事业般顺遂，于影片中就指现时仍然单身。她曾在2015年与著名影星钱小豪的儿子庞景峰拍拖，恋情维持两年至2017年5月宣布分手。当时杨埕直指有人当着自己面前，过份地「照顾一位刚认识的」女生，认为「不懂得拒绝女生的男人非斩不可」，更透露该位女生是选过港姐，疑似其时任男友背她另结新欢。

