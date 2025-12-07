李施嬅旧爱买楼犯大忌 继续嘈「送楼」问题 胡蓓蔚力数车崇健：Selena好难受丨再见爱人5

现年44岁的女星李施嬅（Selena）与健身教练前未婚夫车崇健拍拖8年，早前宣布分手，但近日竟双双登上内地真人骚《再见爱人》第五季，将昔日爱恨情仇大公开，引发网民讨论。节目中，李施嬅重提昔日种种委屈，尤其是车崇健自作主张买楼赠她，却弄巧成拙的「惊喜」，让网民看得既心疼又气愤。日前一集，李施嬅好友、「胡说八道会」成员胡蓓蔚上节目力撑姊妹，力数车崇健不是。

李施嬅爆车崇健送楼荒唐事

李施嬅早前曾在节目大爆车崇健送楼的荒唐往事，她还原那段令人啼笑皆非的对话，揭示了这份「圣诞大礼」是何等惊吓。李施嬅说：「他说『我买了个房子』，然后我就说『你买了个房子，是我的圣诞礼物吗？』他『是』，然后我说『在哪里』，然后他就说在某一区，是我完全不会考虑住的一个地方。然后我就问一下那个房子，是你的名字还是我的名字呢？他说『是他的名字』。（那为甚么是给你的？）是不是很搞笑？」这段对话让在场嘉宾和观众都感到不可思议。

车崇健解释，他自认经济能力足以负担，便在2020年买下该房产。他天真地以为，加设一个「高空瑜珈空间」，就能讨得李施嬅欢心。然而，他事前仅带女方看过一次，在女方明确表示不喜欢该区后，他依然故我，甚至在装修完成后才给李施嬅一个「惊喜」。李施嬅坦言，她偏好自由度较高的租屋生活，而车崇健则倾向拥有自己的物业。男方本意是希望两人能在周末到此度假，但这份「好意」却给李施嬅带来巨大压力。

胡蓓蔚挺身而出力数车崇健

在最新一集中，李施嬅邀来好友胡蓓蔚（Paisley）为自己「撑腰」，而车崇健则找来好友兼生意伙伴赵沛源（Danny）。胡蓓蔚在节目中火力全开，直指车崇健虽然自称是「yes man」和「sorry man」，但他的道歉总是流于表面，让李施嬅感受不到真心诚意。她更一针见血地形容车崇健是「笨蛋」，而车崇健竟也当场承认，让李施嬅和胡蓓蔚哭笑不得，不知该气还是该笑。胡蓓蔚质疑，既然知道问题所在，为何拍拖8年来依然故我？车崇健将原因归咎于工作，但李施嬅显然不同意。

李施嬅旧爱心脏出现异常绞痛入院？

胡蓓蔚：李施嬅很难受

胡蓓蔚重提买楼事件，表示完全无法理解为何车崇健宁愿与朋友讨论，却不与当时的枕边人商量。她认为，这起事件是两人关系的一大「危险信号」。胡蓓蔚心疼地透露：「其实她（李施嬅）很难受，但是她没有在我们面前发你的脾气，她消化了，然后才告诉我们。」她表示，李施嬅其实愿意共同负担房贷，但车崇健却坚持要独自承担，完全忽略了女方的感受和两人应有的沟通。胡蓓蔚指，两人分手的根本原因在于缺乏有效的沟通。车崇健也承认自己做错许多事，深感内疚。

