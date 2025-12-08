前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万

现年67岁的前TVB一线男星汤镇业，近年将事业重心转移至内地，并与比他年轻25岁的太太及一对双胞胎女儿长居内地。曾经风靡万千少女的「无线五虎」成员，如今的状态与年轻时被誉为「靓仔过梁朝伟」的巅峰颜值可谓相去甚远，近日他更被拍得于超市内疯狂试食免费食物。汤镇业出名是娱圈「多仔公」共有6名子女，而他因为要养3头家而被传需年花500万，难免令人担心其财政状况。

汤镇业帅气小生形象幻灭

近日，有网民在浙江一间大型超级市场内捕获野生的汤镇业。照片中，他头戴Cap帽以遮掩其标志性的光头，身形日益丰满，即使穿上衣服外加背心，也难掩其巨大的肚腩。想当年，汤镇业与刘德华、梁朝伟、黄日华及苗侨伟并列「无线五虎」，凭借青靓白净的俊朗外表，被公认为「五虎」中的颜值担当，连刘德华、黄日华及苗侨伟，都曾公开大赞他的颜值是「五虎」中最高的一位。如今身材走样，昔日「玉面小生」的风采已不复再，让不少粉丝大感惋惜。

相关阅读：66岁娱圈多仔公对嫩妻不满？ 饮茶漏口成枱湿晒 老婆仅以四字关心

汤镇业狂食是为了直播？

更甚的的汤镇业在超市中，被拍到在不同摊位前不断试食，吃得满嘴免费食物后，仍馋嘴地四处张望寻找下一个目标，画面相当有趣。有网民看后笑称他「可爱」，但也有人认为他显得有些「贪婪」。但亦有网民指出，于照片中曾出现一位年轻的女子，相信是一位网红，有机会是二人合作拍摄影片，汤镇业或并非如照片中一样为免费食物而疯狂。

汤镇业共有3子3女

汤镇业是圈中著名的「多仔公」，先后育有三子三女。他与前妻、有「翻版林青霞」之称的姜坤育有一女汤爱嘉及一对双胞胎儿子汤君慈、汤君耀。其后，他与一位广州红颜知己诞下儿子汤君隆。现时，他与年轻25岁的青岛妻子邹文静及所生的一对双胞胎女儿汤乐欣、汤乐怡定居内地。

汤镇业独力养三家传年花500万

要一个人养活三个家庭，经济压力可想而知。早前便有传闻指，汤镇业每年供养三个家庭及六名子女的开支，高达500万港元的天文数字。为了应付庞大开支，他努力在内地接洽各类工作，包括参与直播，以维持高品质生活。

相关阅读：翁美玲离世40年「婚宴照」流出 跟汤镇业金童玉女极合衬 佘诗曼舅父极亲切令人怀念