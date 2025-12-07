Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新城劲爆颁奖礼2025丨女歌手提名惊现「盐焗鸡」 歌曲露骨超三级 曾患人格障碍症食抗抑郁药

影视圈
更新时间：20:00 2025-12-07 HKT
发布时间：20:00 2025-12-07 HKT

《新城劲爆颁奖礼2025》近日公布了部分奖项的公开投票名单，引发网民热烈讨论。在「劲爆女歌手」的候选名单上，一个令人意想不到的名字「盐焗鸡」赫然在列，让不少网民一度以为是投票系统出错，将菜单误植。然而「盐焗鸡」并非佳肴，而是一位风格前卫、话题性十足的独立女歌手。

「盐焗鸡」极度神秘

「盐焗鸡」的出现，迅速在网上掀起热议。由于名字太过独特，许多网民开玩笑留言：「我都想食，边度有得叫？」、「我出鸡，你出豉油」。这位以「$alty Chick」之名而为人知的歌手，原是一位街头 busking 表演者。她从未公开透露真实姓名，刻意保持神秘感。她曾解释：「盐焗鸡是我一个假身份，但是有我最真挚的疑惑与情绪漩涡。」

「盐焗鸡」曾到欧洲留学

「盐焗鸡」表示曾在欧洲留学，旅居英国、意大利、立陶宛等地，并在英国当过上班族。据她透露，艺名的诞生源于在浴室中的一次即兴哼唱，当时觉得伴侣太过沉闷，于是创作了一首关于「我唔要男人只系需要X」的歌曲，这也奠定了她日后大胆直白的创作风格。

「盐焗鸡」患有边缘性人格障碍

对她而言，音乐不仅是艺术，更是治疗。她曾公开自己21岁时被诊断出患有边缘性人格障碍，并需要服用抗抑郁药。唱歌和创作成为她舒缓情绪、记录生活的方式，更形容自己是「香港 fxxk girl emo rap 开山祖师」。

「盐焗鸡」作品大胆露骨

自2021年起，「盐焗鸡」已推出了4张EP及多首单曲，包括《Sorry I'm a Fxxk Girl》、《我唔要男人只系需要X》、《阿姐今年已经30岁》等。她的作品以极度直白和露骨的歌词，探讨女性的情欲和内心世界，例如《我唔要男人只系需要X》就是用来讽刺一位意大利前度的作品。尽管题材非主流，但她的音乐才华和独特风格吸引了不少忠实听众，更曾在2024年登上香港大型音乐节 Clockenflap 的舞台，证明了她在独立音乐圈中的影响力。

