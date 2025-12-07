Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB绿叶王聚旧际遇大不同  「最帅黄药师」大病重生气场压郭富城  「卡拉之星」靠酒楼骚维生

影视圈
更新时间：16:00 2025-12-07 HKT
发布时间：16:00 2025-12-07 HKT

前TVB「御用恶霸」郑家生，近日在社交媒体上分享了一张与多位资深绿叶演员的聚会照，瞬间勾起无数港剧迷的集体回忆。照片中，陈荣峻、吴香伦、鲁振顺、李鸿杰、骆应钧等一众熟悉的面孔齐聚一堂，他们都曾是TVB剧集中不可或缺的黄金配角，个个演技精湛。然而，离开TVB后，各人的发展际遇却大相径庭。

73岁骆应钧星味浓郁

在众多老戏骨中，现年73岁的骆应钧无疑是全场最亮眼的一位。曾于2019年因肾脏问题经历两次大型手术的他，如今不仅完全康复，更是容光焕发，腰板毕挺，精神矍铄，丝毫不见老态。骆应钧当日穿上蓝色外套出席聚会，身材高大的他精神状态一流，笑容亦十分灿烂，星味比以往更浓。

73岁骆应钧 《内幕》斗戏郭富城

骆应钧在最近上映的电影《内幕》中，他饰演大反派，与影帝级人马郭富城和吴镇宇同场斗戏，表现丝毫不落下风，演技备受赞赏，更有网民指骆应钧于电影中气场强劲，连郭富城都比不上。早前他出席电影宣传活动时，极佳的状态也让在场媒体和观众眼前一亮，完全不像古稀之年。

鲁振顺靠酒楼骚维持生计

相比之下，早前宣布离开TVB的鲁振顺，际遇则有所不同。他曾坦言对离开服务多年的公司感到不舍，但认为现时的TVB已今非昔比，少了以往的人情味。恢复自由身的他，目前主要依靠接酒楼登台的工作维持收入，并透露每月至少会有一场演出。至于同场的其他资深演员，如经常饰演恶霸角色的李鸿杰和郑家生，近年也纷纷将事业重心转往内地发展。

