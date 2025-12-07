赵震雄退圏令《Signal 2》有难产可能 角色正义与过去行为成冲突 tvN回应：仍在讨论当中
更新时间：16:15 2025-12-07 HKT
发布时间：16:15 2025-12-07 HKT
发布时间：16:15 2025-12-07 HKT
韩国演员赵震雄日前被爆高中时期曾是重罪惯犯，涉性侵、偷车等，昨透过公司正式宣布引退，结束21年演艺生涯。SBS、KBS与tvN等主要电视台纷纷采取紧急应对措施，甚至连明年首播的大热韩剧《Signal 2》也传出可能难产。
赵震雄犯事后改父亲名出道
《Dispatch》爆出本名赵元俊的赵震雄高中时是校园不良份子，曾多次偷车、无牌驾驶、涉性暴力案件，甚至因此被判入少年院服刑，之后他改以父亲的名字作艺名出道。其公司Saram 娱乐前日回应称，与本人确认后，「确实有未成年时期的不当行为，但与性暴力指控无关。」并表示事件距今30多年，难以查明细节。
赵震雄昨日宣布引退，表示：「因为我过去不光彩的行为，让相信并支持我的所有人失望，我深深道歉。将从今日起停止一切活动，在演员人生上画下句点。作为一个人好好反省，重新站稳出发。」
《Signal 2》原定明年首播
他主演的《Signal 2》8月时已煞科，原定为2026年上半年首播，但因他的丑闻，剧集可能难产，因为赵震雄在剧中为核心角色，戏份很多，难以将他的戏份剪走。对于剧集会否如期播出，tvN仅表示：「仍在讨论当中。」知情者则指作品强调正义与责任，赵震雄更饰演正义警察，跟其的过去形成冲突，要照常播出的可能性极低。
最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
2025-12-06 11:21 HKT
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
2025-12-06 17:00 HKT
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
2025-12-06 16:30 HKT