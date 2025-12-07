前TVB新闻女神疑奉子成婚？新婚上镜孕味浓一部位显粗壮 上月举行浪漫婚礼嫁大学同学

现年33岁的前TVB新闻女神梁凯宁（Maggie），早于今年7月生日时IG宣布与拍拖多年的大学同学男友订婚，结束爱情长跑，并公开多张与未婚夫的甜蜜合照。直至上月中，梁凯宁与未婚夫在日本冲绳一所纯白教堂举行浪漫婚礼，正在做人妻。新婚不久的梁凯宁很快已回归工作，日前她现身港台节目《凝聚香港》担任主持时，有网民指她发福孕味浓。

梁凯宁身材变得更丰满

在节目中，梁凯宁穿上粉紫色连身短裙及白色高踭鞋，被网民发现她好像发胖了不少，脸颊亦有点浮肿，双腿亦较之前粗壮，甚至指她身材变得更丰满，身形似怀孕初期的妇女，并留言：「对脚很粗壮」、「系咪有咗」、「奉子成婚？」等。不过亦有粉丝赞她靓女：「靓」、「very beautiful」。

梁凯宁曾效力TVB新闻部

梁凯宁毕业于浸大传理系，在学时曾于TVB新闻部实习，至2013年开始担任TVB互动新闻台兼职主播，2014年正式成为全职TVB新闻主播，曾为节目《新闻提要》、《星期日香港早晨》、《香港早晨》、《睇新闻·讲英文》、《午间新闻》及《新闻透视》等担任主播。

2019年，梁凯宁辞职并在《晚间新闻》向观众道别，结束六年主播生涯。同年10月底，梁凯宁亮相香港开电视节目巡礼，更宣布将主持时事节目《开嚟见我》，另外亦兼任香港浸会大学传理学院担任新闻系客席讲师。近年梁凯宁重返校园，在香港中文大学医学院修读耳鼻咽喉头颈外科学系及言语及病理理学硕士课程，至2022年毕业，现时亦是一位言语治疗师。

