《爱回家》女星宣布已生B 「Terry女友」丁子田晒囡囡可爱相 B女五官精致尽得真传

在《爱‧回家之开心速递》中，饰演「Terry女友」的前港姐丁子田，今日（6日）在IG宣布喜讯，已顺利诞下女儿。她上载了多张BB的照片报喜。从照片中可见，初生数天的B女轮廓深邃，五官精致，鼻梁高挺，完全遗传了父母的优良基因。

丁子田爱犬对新成员充满好奇

丁子田在IG公开女儿的大特写照，虽然B女正在熟睡，但仍可见其可爱的模样，相信长大后必定是位小美人。在其中一段影片中，记录了家中爱犬初次见到家庭新成员的温馨时刻。片中所见，丁子田家中的柴犬小心翼翼地走近躺在床上的BB，充满好奇心地轻轻嗅闻。整个过程狗狗都表现得相当温驯，画面充满爱，仿佛在欢迎小主人的到来，场面十分融洽。

丁子田背景显赫

现年31岁的丁子田，于2018年参选香港小姐竞选，凭借著甜美样貌和出众气质，成为当年大热门之一，最终夺得季军及「最佳口才奖」。丁子田的背景相当显赫，她毕业于美国密西根大学，主修生物心理学、副修认知科学和神经生物学，是名副其实的学霸。她的姑妈是资深演员丁主惠，而提名她参选港姐的则是导演张坚庭。

丁子田嫁入豪门生活美满

丁子田在2020年与TVB约满后淡出幕前，并转行在地产公司担任物业顾问。2021年，她宣布与国行集团太子爷吴杰龙订婚，并于2023年10月在意大利举行童话式婚礼。据悉，吴杰龙的父亲是将Burberry、Fendi等国际知名品牌引进中国市场的功臣。丁子田婚后与丈夫定居上海，生活幸福美满，今年6月宣布怀孕喜讯，如今顺利诞下千金，为美满的婚姻生活再添喜悦。

