大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴

大埔宏福苑于11月 26日发生五级大火，造成严重伤亡，近2000户居民痛失家园，社会各界都积极为灾民提供支援和协助，部分居民获安置到大埔策诚轩过渡性房屋。今年2月荣升人妻的影后卫诗雅（Michelle），日前被网民发现与医生老公周祉安（Kenley）低调现身该处，为灾民提供义诊。

卫诗雅低调向灾民送暖

日前，有网民分享了影后卫诗雅与其医生丈夫现身策诚轩的照片。该网民在帖文中表示：「早两日见到卫诗雅同佢医生老公落咗策诚轩帮手协助宏福苑居民。」并惊叹卫诗雅真人身形纤瘦，与镜头前判若两人：「瘦咗好多争啲认唔到」。照片中，二人身穿素色便服，在旁处理事务。事后，卫诗雅接受传媒访问时，证实自己是陪同丈夫前往该处进行义诊。

卫诗雅提及，她与丈夫并非在大埔区长大，纯粹希望能略尽绵力，因此前来支援。她谦称自己能做的有限，主要是告知有需要的人士物资的放置位置。后来发现有部分物资短缺，遂于翌日联络朋友，希望能补充所需物资。最令她感触的是灾民的情绪需要，目前最需要就是陪伴与倾诉，她觉得现时灾民最需要的是拥抱与倾诉。她表示当日也跟居民聊过，他们希望有人陪伴，直言如果有时间也愿意继续作出支援。

卫诗雅半年赚逾千万？

现年41岁的卫诗雅，于今年2月与拍拖两年半的医生男友周祉安结婚，其后又凭电影《破·地狱》首度获封金像奖影后，人气爆升，身价几级跳，有价有市，成为不少广告商的抢手货。有传她这半年内的广告加出骚收入，狂吸逾千万，更曾一度登上「十大赚钱KOL」的亚军。

