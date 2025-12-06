吴尊谈飞轮海合体：顺其自然 不担心15岁囡囡拍拖 林德信为大埔灾民写歌鼓励发放正能量

吴尊今日（6日）以中网巡总决赛助力大使身份联同林德信（Alex）及香港首位两项大满贯及全运会网球男单铜牌得主黄泽林、中国网球传奇球手李娜现身澳门出席「网球无界限 – 名人精英表演赛签名会」，当四人上演表演赛，李娜伙拍吴尊以迎战黄泽林与林德信。四人激战十局期间，黄泽林发球攻势凌厉直接得分，吴尊就搞笑用广东话投诉：「你搞咩呀？点打？打唔到㖞！」最后李娜和吴尊以六比四胜出。

对于囡囡拍拖抱开放态度

林德信和吴尊完成球赛后，分别接受访问。吴尊则透露自己已打网球4年，每星期也会打四次，他指对手不是家人，对手是自己，又谓喜欢跟叻人打，这样才会有进步，之前也有跟李娜打网球。他又指跟子女打波时也有教他们不要把输赢看得太重要。提到吴尊10月生日来港庆祝，他表示因子女参与学校旅行，所以跟太太来港拍拖可以见朋友外，也有到主题乐园。提到台湾组合F4，除朱孝天外，其余3位成员言承旭、周渝民和吴建豪，相隔多年后最近宣布合体开骚。问到飞轮海是否也有机会合体？他表示顺其自然，自己也有跟队友联络，但不常见面。至于15岁女儿Nei Nei长大，问到有没有带男友回家？吴尊反应极大强调没有，但不担心女儿拍拖，会抱着开放态度，若然女儿有男友更会请对方见面食饭了解，不会给仔女有压力。

希望发放正能量

林德信表示儿时被逼陪爸爸林子祥打网球练到基本功，因变得反叛就没有再玩，直至长大后跟朋友打网球就爱上这项运动，不过爸爸现在较喜欢打高尔夫球，又自爆今次与网球好手比赛，本身戴上了健康手表，发现不停响，于是提醒自己要冷静。谈到可会教女儿林明打网球，他笑言可以，又认为女儿无论在音乐及运动有兴趣，视乎对方喜欢那样就鼓励去做。他说：「如果可以三代一齐唱歌都几好。」提到爸爸林子祥与叶蒨文在内地巡唱，在彩排期间特别录制《每一个晚上》，为悼念大埔宏福苑五级大火的死难者。林德信坦言这些事情要做，互相支持大家，自己也有写歌，希望鼓励大家发放正能量，以自己方法去做。他说：「呢首歌发布喺社交网，好多人有正面评语，希望帮到人。」

