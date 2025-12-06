许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容

资深演员许绍雄（Benz雄）早前病逝，享年76岁，其丧礼已于上月举行，多位圈中人特意出席其丧礼致意。然而，仪式结束多天，许绍雄的爱女许惠菁（Charmaine）今日（6日）突然于IG发文，内容疑似不满有来宾对外泄露丧礼细节，引发网民热议。不少人猜测，矛头可能指向自称与许绍雄交情深厚，并在事后接受新加坡媒体访问的新加坡男星钱翰群。

许绍雄女儿：无视先人及其家人的伤痛

许绍雄女儿许惠菁今日在IG发文，抒发对于爸爸许绍雄离世后感受，「一眨眼便一个月了……衷心感谢我哋嘅亲人、好朋友同TVB，为爸爸筹划了一个简单而庄严嘅告别仪式。虽然仍然好难接受呢份突然其来嘅伤痛，但我哋会努力重新站起来。」然而，许惠菁表示有不合作的来宾对外泄露丧礼细节，令她与其他家人深感痛心。她表示：「大部份来宾都非常尊重在葬礼的闭门仪式，期间唔录影、唔影相、唔将闭门仪式分享出去，呢份真心同尊重，我哋衷心感激。遗憾系，部分仪式细节内容被一名新加坡男士泄予香港以外媒体。该位人士嘅无知同侵犯私隐，无视先人及其家人的伤痛，我哋深感痛心！尊重的沉默比曝光更有力量，爸爸，安息吧。我哋好挂住你，你永远都被深爱——此时此刻，直至永远。」

相关阅读：佘诗曼送别契爷许绍雄后首发文 为前DJ妈妈贺寿份外感触：用行动话佢知，你对我嚟讲好重要

钱翰群来港送别曾泄仪式内容

虽然许绍雄女儿许惠菁未有公开该名新加坡男士的身份，但翻查近来的新闻，似乎只有钱翰群曾泄露许绍雄丧礼仪式内容给新加坡传媒。有网民估计钱翰群受访的言论，惹来许绍雄家属不满。据新加坡传媒报导，钱翰群专程于11月18日凌晨搭机赴港送别许绍雄，事后受访情绪激动，更一度哽咽落泪，坦言难以接受好友的离去。

而在访问中，他分享了许多丧礼的细节，包括香港与新加坡的习俗差异。此外，钱翰群更称被许绍雄继子的悼词深深触动，将许绍雄继子的悼词内容分享给新加坡传媒报导，更透露TVB为许绍雄精心准备了约20分钟的回顾影片。

相关阅读：前TVB男星出席许绍雄丧礼一举动陷争议 高海宁宣传《新闻女王2》时机尴尬粉丝急帮口

钱翰群自揭与许绍雄交情

据钱翰群在访问中表示，他回忆自己两年前曾对重返演艺圈感到犹豫，正是许绍雄夫妇的信任与鼓励，邀请他担任其爱女婚宴的主持人，并在事后特地传讯息称赞他表现优异，这份支持成为他重拾演艺事业的最强大力量。钱翰群感性地说：「从他身上，我们看到一个好先生、好爸爸、好同事，他的精神感染了身边所有人。」最后，他代为转达家属在告别式上对许绍雄说的话：「你安心走向有光的地方，我们会好好照顾自己。」

虽然钱翰群的分享充满对故友的哀思与敬意，但其中巨细靡遗的描述，可能无意间与家属希望低调处理后事的意愿相左，疑因此引发许绍雄家属不满。

相关阅读：许绍雄出殡丨继子低调返港送别 父子情超越血缘界限 为太太龙嬿而将继子视如己出：介乜意啫？