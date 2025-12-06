前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活

1998年香港小姐冠军向海岚（Anne）近年活跃于社交平台，她近日在小红书上分享了自己珍藏的珠宝首饰，将价值超过300万元的翡翠、钻石等名贵首饰戴上身，贵气逼人。

向海岚大晒名贵珠宝

影片中，向海岚首先介绍了几件她珍藏的翡翠单品，包括一件寓意「喜事连连」的冰种帝王绿喜鹊吊坠，以及她形容为「低调奢华」的玻璃种平安扣，并分享道：「我很喜欢这一种的单品，我戴上去，懂的人就懂。」影片的压轴是她形容为「收藏级别」的翡翠首饰套组，包括项链和耳环，她透露：「这一套的话呢，加起来要300多万。」她指这套首饰质量非常好、颜色是帝王绿，而且非常水润，只适合在重要场合配戴：「要有宴会的时候才能戴了，日常戴就可能有一点夸张。」戴上后，她自信地表示在宴会上能「秒杀全场」。

向海岚转型成珠宝品牌创办人

向海岚在1998年以四料冠军之姿摘下港姐后冠，备受TVB力捧，主演了《杨贵妃》及《无头东宫》等多部经典剧集，温柔女神形象深入民心。然而，在事业高峰期的2008年，她毅然离开效力十年的TVB，转战商界，到上海担任公关，体验白领生活。

近年，向海岚重返幕前，更将对珠宝的热爱发展成事业，创立了自己的珠宝品牌，亲自担任「生招牌」。从香港小姐到当家花旦，再到商界女强人和品牌创办人，她不但保养得宜，更不断挑战自我，成功开创自己的事业，活出独立自主的精彩人生，成为不少网民心中的时代女性典范。

