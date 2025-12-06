两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷

现年53岁的郑中基与前有线娱乐新闻主播余思敏结婚14年，育有一对子女。去年郑中基突然被爆出「经理人风波」，经理人何庆湘被指工作及道德操守有问题终止合作，更传出二人有感情纠纷。同年郑中基完成演唱会后，曾公开证实自己患上抑郁症，并表示需透过药物及酒精来麻醉自己，要暂停演艺工作到美国戒酒。今年6月，郑中基发声明承认正与余思敏办离婚手续，近日郑中基被网民捕获独自现身参与婚礼，近况意外曝光！

郑中基来者不拒态度亲民

近日有网民拍到回复单身的郑中基，一头中分长发，戴着眼镜，身穿黑衫配牛仔裤，全程笑容满面与一对新人合照，心情大靓。期间有粉丝要求合照和签名，郑中基都来者不拒，态度友善亲民。郑中基虽然未有多加打扮，但戒酒后整体气色看起来都不错，相当精神。

郑中基付6位数字给前妻

2011年，前有线娱乐主播余思敏未婚怀孕，郑中基不久便宣布再婚。同年余思敏顺利诞下大女Emma，其后在2015年再为郑中基诞下儿子Evan。2024年，郑中基完成演唱会后，曾公开证实自己患上抑郁症，并表示需透过药物及酒精来麻醉自己，要暂停演艺工作到美国戒酒。郑中基分别于今年4月及6月两度现身家事法庭出席闭门聆讯，6月发声明承认正办离婚手续，父亲郑东汉当时受访时透露，儿子月付6位数字费用予余思敏及子女，其他费用亦全由郑中基处理。

