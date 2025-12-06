70年代女星湘漪息影廿载真实一面令人意想不到 曾因一事促使刘德华公开与朱丽蒨关系

在70年代以饰演强势女性角色见称的资深演员湘漪，从影期间最为人津津乐道的，是她曾两度饰演武则天与及两度饰演《杨门女将》中的佘太君，当时威严的形象令人难忘，这些角色都成为了她的演艺生涯中的经典。

拥有「幸福肥」湘漪一如往昔

湘漪当年离开「丽的呼声」后，先后加入无线电视、佳艺电视及亚洲电视，参与过不少剧集之演出不过自从在2004年拍完亚视的《万家灯火》后，几乎绝迹娱乐圈。神隐多年的湘漪日前终现身，为「孙女」庆祝生日，拥有「幸福肥」湘漪一如往昔，拥皮肤白皙兼眼大鼻尖，一头浓密乌黑的头发惹人羡慕。

湘漪一头乌黑秀发很有风采

一直以来湘漪的生活十分低调，外界对她近况了解不太多，有指湘漪本身有四名女儿，其中李懿华（Emma）曾经跟随妈妈的后尘加入电视圈，曾在《闪电传真机》做过主持人，虽然在娱乐圈只作短暂停留，不过与谭玉瑛、黎芷珊、黄智贤等艺人都非常熟熟络，大家不时食饭聚会。日前李懿华在IG贴上一家人为爱犬庆祝生日的短片，片中惊见久违了的湘漪。一身Pink Lady打扮的湘漪，除了拥有「幸福肥」外，外貌多年来一如往昔，皮肤白皙兼眼大鼻尖，还有一头乌黑的秀发，看起来依然很有风采。

湘漪从不介意演老角

息影多年的湘漪曾为老人家慈善筹款而公开表演唱粤曲表演，非常有心。其后又曾于2021年为女儿李懿华庆祝生日，并在2024年与已故艺人谭炳文的女儿聚会。虽然湘漪过往演出不少「恶妈妈」和贵妇角色，不过私下相当平易近人，甚至曾有指湘漪从不介意演老角，她觉得身为演员应该接受不同角色。刘德华早年未公开承认朱丽蒨的关系时，因湘漪曾租住其加多利山的单位，结果湘漪的孙女被误认是刘德华的女儿，刘德华要公开澄清：「我未结婚又未生女呀！𠮶个唔系我个女！如果有一定公开。」

