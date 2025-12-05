张栢芝神秘细仔罕现身 Marcus盛大派对庆祝7岁生日 一句话显露对妈妈忧心之情

张栢芝2018年秘密诞下细仔张礼承（Marcus），其生父身份至今成谜。转眼间，Marcus已经7岁，一向对细仔极度保护的张栢芝，近日罕有地在小红书上载影片，分享在上海主题乐园为Marcus庆祝生日的欢乐时光，母子互动温馨，羡煞旁人。

Marcus忧心妈妈玩过山车

从张栢芝分享的Vlog中可见，她心情大好，带著儿子在乐园中尽情玩乐。她不仅童心未泯地玩遍刺激的机动游戏，更大赞「哇！巨好玩！」、「好舒服啊！」，更指著积木砌成的迷你版东方明珠塔，显得十分兴奋。

影片中，Marcus虽然被贴图遮掩样貌，未有正面出镜，但可爱的互动却被完整记录。当张栢芝玩过山车时，她透露儿子非常担心她：「他担心我玩（过山车）」，随后Marcus害羞地躲进妈妈怀里，轻声说「别说了」，张栢芝则笑著抱紧儿子，场面十分有爱。

相关阅读：张栢芝「全黑造型」现身法院 遭入禀违反经理人合约被追讨4276万

Marcus生日派对曝光

影片的彩蛋部分，记录了Marcus的生日派对。现场以「Marcus Happy Birthday」为主题布置，摆放了精致的乐高积木蛋糕和一个写有「Marcus」名字的生日蛋糕，合照可见Marcus在妈妈怀中显得乖巧可爱。

自2018年Marcus出生以来，张栢芝对其生父身份一直三缄其口，令外界对这位「神秘儿子」的父亲有诸多揣测。尽管如此，张栢芝一直尽心尽力照顾三个儿子，常常在社交平台分享与仔女的生活点滴，是一位公认的好妈妈。这次高调为Marcus庆生，足见她对儿子的宠爱。

相关阅读：谢霆锋同大仔Lucas罕同框现身中环 老窦表面冷漠一举动暗藏无限关爱 网民封绝世好爸