大生意人｜林夏薇演慈禧做足功课 穿清代花盆底鞋学行

视后林夏薇与大学同学陈晓，首度合作的内地剧集《大生意人》近日开播，剧集一开播气势如虹，打破央视史上最快收视破3的纪录，其中薇薇饰演之「慈禧太后」更获观众激赞演技大爆发，演出年轻慈禧之压逼感，赢尽收视口碑，对此薇薇觉得开心又感恩。

《大生意人》有望成年度「剧王」

《大生意人》播出短短10日已累计逾2.5亿网上播放次数，收视高逹3.21%，有望打破肖战《藏海传》3.3%之纪录，成为年度古装陆剧王，而剧中饰演慈禧之薇薇与「林夏薇与陈晓是大学同学」更分别冲上热搜，人气惊人，虽然薇薇今次属于客串形式参与演出，薇薇却十分紧张，为了演活年轻慈禧一角花尽心思与努力。薇薇事前做足功课，从体态和语调去做调整，为了投入角色，薇薇于开拍前特别在家中穿上清代花盆底鞋练习，她笑言：「我差不多适应了一个月，甚至穿上花盆底鞋去放狗，连邻居都觉得很奇怪。」林夏薇这种「演员自我修养」更获好友陈晓大赞专业。

在《大生意人》中薇薇用普通话原音讲台词，加上是首次演古装剧，所以有点紧张，薇薇说︰「拍摄前一个月我去揾返中央气剧学院的老师练声音台词，虽然今次只系几场戏，但对白要原音去呈现，所以不停反复练习去调教，希望可以畀大家见到一个好唔同的林夏薇！」《大生意人》对薇薇来说是一套很有意义的作品，她用了很多努力去准备及好用心的演绎，得到观众的认同与赞赏，令她感到辛苦都值得。

薇薇形容︰「好感谢导演张挺，佢帮助我地好多，而可以同好朋友、好同学陈晓合作，都系完成咗一个心愿，所以对我嚟讲，拍呢个剧已经系一份好好的礼物，至于套剧有好成绩，可以上到热搜榜，受好多人关注同喜爱，真是一个好大的惊喜，好多谢大家对我地的支持，希望大家钟意《大生意人》同埋慈禧呢个角色。」薇薇更与陈晓互相发出要约，期待可以再合作去尝试不同角色，擦出新火花。