娱乐圈顶级巨星兄弟合共身家逾十亿 相聚土瓜湾超贴地叹平民美食 相识逾半世纪传曾反面

谭咏麟 （阿伦）与陈百祥（阿叻）是圈中出名的同龄好友，多年来合作无间，友情跨越半世纪，还曾一同组明星足球队，不时相约聚会。但谭咏麟与陈百祥的友谊却被爆出决裂，因明星足球队传出内讧，二人对运作理念出现分歧，鲜见再同出同入。

谭咏麟陈百祥前后脚到场

近日有网民到土瓜湾食饭，巧遇谭咏麟与陈百祥，并将二人前后脚到场的画面曝光。网民透露谭咏麟与陈百祥帮衬平民餐厅：「土瓜湾隐藏美食店！偶遇陈百祥和谭咏麟！竟然偶遇到陈百祥和谭咏麟嚟包场食饭！」

陈百祥与谭咏麟向来识食又贴地，由贵至平民餐厅也有光顾。网民在土瓜湾捕获二人帮衬的餐厅，菜式收费不贵，百余元有交易。有指当日餐厅未有接待街客，众人是包场食饭，可见非常豪气。

陈百祥住亿元复式豪宅

有传谭咏麟的身家逾10亿，而曾拥千万身家的陈百祥，经历过破产，多度人生起跌后，挨过艰难时期成功翻身，亦再度家财万贯，早前因家中装修，曾公开居住逾30年的九龙塘复式豪宅，有指市值已过亿元。

