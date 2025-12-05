周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚

现年64岁的「天王杀手」周华健，近年主力在内地发展，近日他为即将在故乡广东汕头举行的演唱会做准备，罕有地带同结婚39年、跟自己同龄的外籍太太康粹兰（Constance）及混血长子周厚安（Andrew）一同现身机场，一家人的出现旋即成为焦点。最令人惊讶的是，去年一张合照曾被网民戏谑为「母子合照」的康粹兰，如今状态大勇，容光焕发，与周华健并肩而行，反而显得比丈夫更年轻，成功逆转外界印象。

周华健康粹兰机场恩爱互动

从机场影片可见，周华健一家人近日抵达广东汕头。当日周华健身穿黑色T恤配啡色阔裤，身型略有发福，脸上也带着明显的岁月痕迹，但精神相当饱满，心情极佳。他甫出闸口便热情地与粉丝握手，更兴奋得举高双手，活力十足。

康粹兰皮肤紧致白皙

身旁的太太康粹兰则成为全场焦点。虽然她已是一头银发，但皮肤却异常紧致白皙，几乎没有明显皱纹，可谓「肌肤胜雪」。她身穿黑色外套配搭牛仔裤，打扮时尚，全程面带可掬的笑容，温婉地跟在丈夫身旁，偶尔双手合十，散发出可爱又优雅的气质。对比之下，康粹兰的状态明显比去年更上一层楼，与周华健站在一起，完全摆脱了昔日「母子合照」的感觉，反而更像一对热恋中的情侣，令人羡慕。

康粹兰曾患抑郁险离婚

康粹兰今日的幸福模样，其实得来不易。回想30多年前，周华健事业如日中天，他与康粹兰的婚姻却饱受外界压力。康粹兰是美国人，拥有西班牙文学和艺术双学位，当年周华健还只是一位寂寂无名的酒廊歌手，两人一见钟情，相识不足一年便于1986年结婚。

周华健粉丝疯狂批评康粹兰

随著周华健凭著实力走红，成为万人追捧的天王巨星，他的另一半亦被媒体曝光。当时，不少粉丝认为康粹兰外貌普通，配不上他们的偶像，开始对她进行猛烈攻击。他们不仅在报章上撰文批评康粹兰，指她贪图金钱，更疯狂得打电话到周华健家中，要求她马上离婚。

周华健停工挽回康粹兰

巨大的舆论压力加上生性内向，康粹兰的身心终于崩溃。她辞去工作，身体急剧消瘦，白发丛生，情绪变得极不稳定，最终患上严重的抑郁症。当时正值事业高峰期的周华健，因工作繁忙而忽略了妻子的变化，直到有一天，他突然接到康粹兰提出离婚的电话，才惊觉事态严重。之后周华健决心放下作陪伴太太一年多，才成功挽回老婆。



