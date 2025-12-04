内幕｜方中信叹时道差︰下份工未有着落 麦兆辉大爆郭富城片场趣事｜专访

纵横影圈多年的方中信是金像导演麦兆辉「御用班底」一员，两人合作的模式是「快狠准」没有废话。多演专业人士或正派人物的方中信，这次在犯罪电影《内幕》中扮演道貌岸然的慈善机构CEO，假公济私，与郭富城演的律师、吴镇宇演的警察角力周旋，过足戏瘾。撰文︰李志宏、摄影︰谭志光

最怕遇嘥时间导演

该片导演兼编剧麦兆辉拍惯犯罪片，「但这类题材发展空间越来越细，现在也不会发生大型抢劫案。」他想拍洗黑钱故事，遂明查暗访，写了《内幕》剧本，本地市场少见，「通过非牟利团体去洗黑钱，他们收取匿名捐款，把这些现金变成合法收入。」而62岁的方中信，是次演慈善机构主席高盛文，表里不一，中饱私囊，他说︰「我跟导演认识许久了，当时（1994年上映的《爱情色香味》）他做幕后，也有出镜，我们才30几岁，之后合作了起码四、五部电影。」方中信是麦兆辉的「御用班底」一员，后者形容︰「像《窃听风云》三集不同故事，都是同一班人演不同角色。我十分信任方中信，他是容量大的演员，胜任任何角色，可正派可反派。」

方中信明言，拍戏最怕遇著浪费时间的导演，「我与麦兆辉的默契是这样的，导演揾我开工，我不需要问他找我拍甚么，我要演甚么角色。」在拍摄现场，「《内幕》每一位演员，郭富城、吴镇宇、任达华等都有带动性，一环扣一环。我们在这行头多年，在片场不会讲东讲西，埋位就做戏。我接到这剧本，读熟了，去到现场，导演不会临时改动剧本；你要改？我认为是不负责任！」

麦兆辉、方中信多次合作，用行动说话。

《内幕》中方中信是假慈善真黑手。

《内幕》方中信同任达华斗戏。

演双面人够尽兴

方中信追求的是快狠准，就像是次角色的个性，续称︰「我印象深刻的是天台斩手指一幕，当中要如何走位，事前不用倾倾倾，剧本经已写得好清楚。」麦兆辉补充︰「方中信演反派，不是死撑那种个性，而是在演懦弱人物，却位高权重，他这个演绎角度令我喜出望外。」方中信近年多演专业人士或正派，「我挺喜欢这个姓高的，有血有肉，顾家的人，走歪路了。黑白中有灰色，或者观众会原谅他。」戏中他与郭富城所演的律师角力，两人已为人父，无独有偶，方中信17岁爱女符迦晴有意修读法律课程；同时他坦言近年市道差少开戏，经济「有出冇入」，调侃拍完《内幕》下份工未有着落。

方中信表示《内幕》斩手指一场戏，过足戏瘾。

方中信拍《爱情色香味》认识麦兆辉。

方中信女爱女符迦晴是马术运动员。

方中信与莫可欣在2008年结婚，太太专注凑女淡出娱乐圈。

犯罪题材发展空间窄

麦兆辉则补充︰「最初没有律师这角色，我写了方中信的角色，之后是警察（吴镇宇），一路发展，不顺畅了，才有律师一角。」续指︰「我认识不少律师，特别打刑事案的律师，问他们︰『你们接下某case时，有无问过客户，这件事对方到底有没有做过？』没有人肯答我！他们是看表面证据，赢面多就接，觉得会输就不会接。」麦兆辉与郭富城第二次合作，他笑说︰「好多年前我还是副导演时，流传一则笑话，想叫郭富城埋位，就找块镜引他过来，他便会开始照！当然我未见过啦。那时的他一定贪靓啦，人这么帅。」直至合作《内幕》，他形容对方变了另一个人，「看到一个专注的人在演戏。」

麦兆辉认为犯罪题材发展空间窄。

郭富城《内幕》中演律师，精通跆拳道。

吴镇宇、郭富城继《公元2000》后，于《内幕》中再聚。

麦兆辉、刘伟强凭《无间道》赢金像奖「最佳导演」。