郭珮文终有工开北上惨受虐待？冷水兜头淋尽展透视诱惑 「最强Body」遭无情摧残

现年24岁，有TVB「最强Body」之称的前港姐郭珮文（Juliana），自2023年参选香港小姐后备受注目。然而，近一年来工作量大减，她早前更透露因收入大不如前而需动用积蓄。但郭珮文的机会终于来临，她近日北上接拍内地短剧《为何她们爱上我》，但就要拍摄极尽残酷的火爆剧情，不但被兜口兜面淋水、整件血恤衫都湿透，更惨被虐打，认真我见犹怜。

郭珮文湿身诱惑尽显性感魅力

在剧组最新释出的拍摄花絮中，郭珮文的造型极尽诱惑。她身穿一件白色恤衫，配上神秘性感的黑丝袜及高跟鞋，完美突显其「最强Body」的火辣身材。在其中一幕戏中，恤衫被水淋湿后紧贴肌肤，营造出若隐若现的透视效果，性感指数爆灯，画面极具冲击力！

郭珮文惨遭「酷刑」

除了性感演出，郭珮文在剧中更要承受连番「酷刑」。根据剧情，她被黑社会捉走，在影片中可见，她先是被恶汉由头到脚淋冷水，全身湿透，显得楚楚可怜。对方更不留情面，再向她脸上泼水，令她状甚狼狈。其后，她更遭到虐打，即使隔著萤幕，也能感受到拍摄时的紧张气氛。

郭珮文和丁子朗合作

郭珮文早前在TVB台庆活动上曾坦言，对工作量减少感到忧心，并考虑寻找其他出路。这次获得拍摄内地短剧的机会，对她而言无疑是一个事业上的新开始。《为何她们爱上我》的同剧演员，还包括近年备受TVB力捧的丁子朗及陈若思。

