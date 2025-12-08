Netflix认罪之罪线上看｜全度妍、金高银展危险交易 即睇分集剧情、4大看点懒人包

《认罪之罪》于12月5日在Netflix开播，是一套惊悚韩剧。剧集由全度妍、金高银、朴海秀和陈善圭主演。讲述被当作杀害丈夫嫌疑人的允秀和被称为魔女的神秘人物慕恩齐卷入危险交易的故事。本文为大家整理了《认罪之罪》的分集剧情、角色简介、追剧日历及四大必看亮点。

《认罪之罪》讲述因丈夫离奇身亡而被指控弑夫的安允秀（全度妍 饰），以及在监狱里被称为「魔女」的神秘女子慕恩（金高银 饰）。慕恩主动提出「代替允秀认罪」，但要允秀去杀掉她未能亲手杀死的人作为交换，二人的命运因而被绑在一起，越陷越深。

《认罪之罪》由全道嬿、金高银、朴海秀和陈善圭主演。

全度妍 饰 安允秀

安允秀曾梦想和家人一起过着幸福生活，但丈夫的可疑死亡让她的日常生活彻底崩溃。

全度妍饰演安允秀。

金高银 饰 慕恩

慕恩在监狱里被称为「魔女」，她擅长洞察并掌握对方的心理。

金高银饰演慕恩。

朴海秀 饰 白东勋

白东勋是一名信念坚定、在任何事件面前都保持冷静的检察官。

朴海秀饰演白东勋。

陈善圭 饰 张正九

张正九是安允秀的辩护律师，曾是一名拳击运动员。

陈善圭饰演张正九。

第1集：安允秀疑涉谋杀丈夫被捕

艺术家李基大在自己的工作室遭谋杀，职业为老师的妻子安允秀被列为嫌疑人，她指学妹吴书媛有嫌疑，检察官白东勋主动接过该案件，他跟踪走访安允秀的日常生活。安允秀被拘留，她因经济问题，拒绝请律师，办公室的物品更被警方一扫而空；白东勋亲自审问安允秀，他怀疑因男方出轨而酿成悲剧，对于她的辩解更是毫不信任。安允秀向丈夫求欢失败的影片曝光，此案引起大众的关注，她得知后情绪崩溃，一审更被判无期徒刑，慕恩得知后露出迷一般的微笑。

1. 全度妍与金高银时隔10年再合作

全度妍与金高银继2015年电影《侠女：剑之记忆》后，时隔10年再合作新作《认罪之罪》，全度妍坦言：「金高银真的成长非常非常多，相较之下我觉得自己的成长停住了。这次拍摄时，我非常依赖金高银。」两位影后在《认罪之罪》中斗戏，可谓令观众期待万分。

全度妍与金高银时隔10年再合作，令观众期待万分。

2. 《爱的逼降》、《我的女神室友斗娜》李正孝执导

《认罪之罪》的幕后团队十分瞩目，邀得 《爱的逼降》、《我的女神室友斗娜》的导演李正孝执导；除此之外，电影《恋人絮语》以及《特别搜查：死囚来信》的导演权宗官担任编剧。他们擅于镜头语言和细腻的台词将演员的表现展示得淋漓尽致。

3. 全明星阵容 换角风波仍无阻热度

《认罪之罪》除了邀得全度妍与金高银两位影后出演外，更请来《机智牢房生活》、《纸房子：韩国篇》的朴海秀以及《鸡不可失》、《吾王长存》的陈善圭，阵容星光熠熠。虽然该剧原定由宋慧乔和韩韶禧主演，但均因与制作公司产生意见分歧而退出，该风波亦无阻大众的期待。

《认罪之罪》可谓全明星阵容。

4. 剧情劲爆有看点 嫌疑人与魔女交易

《认罪之罪》围绕着有弑夫嫌疑的安允秀与「魔女」慕恩因顶罪而展开的交易，二人被卷入更大的阴谋。剧中大量呈现警察办案、检察官追查、律师攻防与媒体舆论，导演强调每一集都像拍一部独立惊悚片，以持续不断的反转、压迫感与冷色美术设计，营造封闭感极强的「忏悔室宇宙」，势令观众期待剧情的走向！

《认罪之罪》剧情高能不断反转！

