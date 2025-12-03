47岁「伍允龙好兄弟」无预警暴瘦 面颊严重凹陷眼神空洞 激老廿年撞样内地影帝葛优

现年47岁的台湾男团F4成员吴建豪，一直保持健硕身材，而他亦曾拍港产电影《少年阿虎》，自始跟伍允龙及安志杰成了好兄弟。日前他在IG的限时动态贴上一张在电梯内的自拍照，跟网民说早安打招呼，但当粉丝看到照片后，不少粉丝表示担心「怎么这么瘦」，甚至有网民指他突然变老，被误认68岁内地影帝葛优。

吴建豪突然变老

照片中的吴建豪戴着眼镜和帽子，身穿白Tee配衬深绿色长裤，打扮简得来亦不失时尚感，但见他的脸颊明显凹陷，骨头突出，跟过往结实身材的大只仔形象太大差距，有网民留言表示：「怎么突然变老头儿了」、「我天呐，太瘦了，都脱相了！」令人十分担心他是不是生病了。

正当大家仍在议论纷纷之际，吴建豪昨日（11月2日）再晒出一张电梯自拍照，照片中的他身穿背心长裤拖住小狗出街，大骚出一双麒麟臂，间接澄清自己并非暴瘦。今日（11月3日），他亦在微博发出自拍影片，片中的他以不同角度看向镜头，仔细检查自己的脸，并配上字幕写下：「真的有瘦这么多吗？！」随后他表示应该是自拍角度问题，才会显得自己看起来过瘦，还拍片自嘲摄影技术差：「自拍技术很重要！！很明显我不及格。」最后还附上一个哭笑不得的表情符号。

吴建豪展示麒麟臂

而今日傍晚，饶舌歌手吕士轩亦在IG分享了与吴建豪一起的影片，并留言写道：「今天醒来很多人传讯息给我说吴建豪还好吗？我这边统一回复。」片中的吴建豪穿上背心，不停在镜头前展示麒麟臂，吕士轩打趣地说：「进说的，哪里瘦了？到底哪里瘦了？」吴建豪频似乎不甘被指变老，频频出PO力证自己没有生病，仍是大只仔。

