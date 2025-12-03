周励淇开心再与郭富城合作：越来越有型 李靖筠以任达华为榜样 盼世界各地有物业丨独家

周励淇、汤怡和李靖筠在英皇电影《内幕》，分别与四位影帝级演员包括郭富城、吴镇宇、任达华和方中信有对手戏。周励淇在戏中与郭富城饰演情侣，她表示刚入行时曾与他在音乐特辑合作，想不到现在有机会合作拍电影，大家更已结婚做父母，感叹时间过得太快，大家都比以前成熟，更赞城城越来越有型。 文：黄佩丽 图：罗安强

周励淇笑谓刚入行时曾与城城合作拍音乐特辑，转眼22年，李靖筠却不知甚么是音乐特辑，要周励淇解释一番。汤怡曾于《寒战II》与城城合作，今次已不像第一次时紧张，有机会都想挑战戏中城城的动作场面。周励淇则笑言骨头硬，要拍动作场面要给她时间准备。资历最浅的李靖筠饰演记者，她表示对戏时紧张到几乎忘记对白，又说与任达华在山顶拍摄时，对方随手一指前面的高楼大厦说那个单位是他的，她笑言华哥是变相鼓励她努力工作，她期望未来像对方在世界各地有物业。

不想离开儿子太耐

《内幕》以男人戏为主，周励淇直言现在很多戏都是这样，但也要有女演员点缀，她们在戏中也分别起到关键作用。提到近来剧集相反以女演员占戏更重，周励淇表示不时有剧集邀约，但拍剧需时很长，她不想离开儿子太耐，「之前有一些剧要到内地拍，当时儿子还小，我又想亲自照顾他，所以都无答应，现在他开始大，我都可以有多些自己的时间，好似之前在澳门开了音乐会，之后也会有不同的工作，但如果要离家太耐都未必会考虑。」

汤怡为囡囡盼留港拍剧

同为人母的汤怡也表示以家庭为重，但又不会不工作，「做了妈妈都需要有自己时间，就算是我个女瞓左之后的少少me time都很开心，拍剧比较长时间会有顾虑，如果在香港拍会好些。」而没家室的李靖筠笑谓对工作来者不拒，早前才完成拍摄剧集《IT狗2.0》，又说演员很被动，加上现时电影圈也少戏开，在空闲时间努力装备自己。

