罗霖独力凑大3子终有回报 29岁饼印大仔港大硕士毕业 被「美女围绕」异性缘极佳

影视圈
更新时间：18:00 2025-12-03 HKT
发布时间：18:00 2025-12-03 HKT

60岁「冻龄美魔女」前亚姐冠军罗霖，与富商前夫刘坤铭育有三子，二人于2013年结束18年婚姻，由罗霖独力照顾三子。幸而罗霖的三个儿子好生性，大仔刘子榕（Nathan）在理工大学毕业后，便考入香港大学继续进修，攻读硕士课程。罗霖昨日（2日）开心在社交网分享大仔的毕业照，母子情深溢于言表。

罗霖笑得灿烂

罗霖的29岁大仔刘子榕（Nathan）最近在香港大学取得硕士学位，让罗霖深感骄傲。在罗霖分享的照片中，两母子脸上都挂著灿烂的笑容，罗霖不仅捕捉儿子上台领取毕业证书的珍贵时刻，还在校园各处与儿子开心合照。其中一张二人作势亲吻，可见母子情深。

当中一张照片，见到罗霖大仔刘子榕受同学欢迎，被一群女同学包围，又有坐在楼梯上合照，刘子榕看起来异性缘不错。罗霖在帖文中恭喜儿子取得硕士学位，更感性地表示是其人生的新开始。

罗霖感到骄傲

罗霖在IG上以英文留言，为儿子献上祝福：「恭喜Nathan获得香港大学硕士学位！我为你成为一个如此敬业、出色的人而感到骄傲。这项成就仅仅是个开始。追随你的热情，并记住，我永远在你身边。#亲爱的 #儿子 #恭喜 #硕士 #毕业 #开心」，罗霖的圈中好友也有留言恭贺。

