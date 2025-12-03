大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸

大埔宏福苑近日发生的一场五级大火，令全港市民痛心，除了造成严重的人命伤亡，更有数千家庭顿失家园，情况令人忧心。现年39岁的前香港小姐冠军刘倩婷（Sandy）亦以保良局善业拓展、筹募及企业推广总主任的新身份，亲身走到最前线，为受灾市民送上最直接的关怀与援助。

刘倩婷深入社区亲力亲为

保良局日前联同社福界心连心大行动，于中华基督教会冯梁结纪念中学设立临时庇护中心，为灾民提供紧急支援。刚刚履新不久的刘倩婷，连续两天现身支援站，亲力亲为地派发援助金及应急物资，包括保暖衣物和日用品等，希望能为灾民解燃眉之急。

刘倩婷遇80岁灾民称无家可归

刘倩婷在社交平台上分享了现场的情况，并以英文写下了一段令人心酸的经历：「连续两天在支援站发放紧急援助金和物资。一位坐轮椅的80岁老妇泪流满面地说：『我80岁了，无家可归…』我们所有人都崩溃了。」她表示，已立即将这位婆婆转介至保良局的服务处，并祈求她一切安好。从照片中可见，刘倩婷全情投入，细心地为灾民送上物资，眼神中流露出满满的关切。

刘倩婷从选美冠军到慈善先锋

刘倩婷自2009年夺得香港小姐冠军后，便投身演艺圈，并加入了港姐慈善团体「慧姸雅集」，开始了她的慈善事业。2013年，她与比她年长16岁的著名堪舆学家李丞责结婚，婚后育有两女，家庭生活幸福美满。为了更好地照顾家庭，她于2014年离开TVB，逐渐淡出幕前，并将更多时间和精力投入到慈善工作中。

刘倩婷曾担任四届「慧妍雅集」执行委员会会长

刘倩婷之后在慈善界的贡献备受肯定。她曾担任四届「慧妍雅集」执行委员会会长，并荣获2024年度世界杰出华人青年奖、2023年度十大杰出青年，以及「大湾区杰出关爱女企业家」等多项殊荣。早前，她更获香港特区政府授予荣誉勋章（MH），成为史上首位获此荣誉的香港小姐。对于加入保良局担任要职，刘倩婷表示：「在新岗位上，我将致力拓展善业，连结企业与社会各界，共同开发更创新、长远的慈善项目，将资源与关怀传递至社区每个角落。」

