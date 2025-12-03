大埔宏福苑五级火｜卢瀚霆捐出首场个唱门票兼专辑盈利 演唱会拒受一切花篮应援

大埔宏福苑五级火灾，造成逾百人伤亡，MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）日前不仅向「仁济紧急援助基金」捐出港币100万元，为受灾居民送上援助与温暖外，得知有「神徒」（粉丝暱称）受灾情影响，立即行动透过粉丝会送上物资，并亲自以视讯通话问候，更送上亲笔信作鼓励。今日（3日）宣布将其演唱会首场门票及专辑《KINGDOM》的盈利捐出。

Anson Lo支援受灾居民

Anson Lo将于本月6-10日假亚博Arena举行演唱会，MakerVille今天（3日）于官方社交平网发文宣布︰「各位歌迷及各界好友：《Anson Lo “Kingdom” Live 2025》将会如期举行，并为了支持受灾居民，我们将作出以下安排：本次演唱会的首场门票及专辑《KINGDOM》之盈利，将悉数捐予本地募捐平台。此外，本次演唱会亦将婉谢一切花篮、应援等馈赠。我们诚挚呼吁大家将这份心意转化为善款，携手为受火灾影响的市民提供支援。我们会继续以音乐陪伴大家，渡过难关。」

