Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜卢瀚霆捐出首场个唱门票兼专辑盈利 演唱会拒受一切花篮应援

影视圈
更新时间：13:45 2025-12-03 HKT
发布时间：13:45 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑五级火灾，造成逾百人伤亡，MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）日前不仅向「仁济紧急援助基金」捐出港币100万元，为受灾居民送上援助与温暖外，得知有「神徒」（粉丝暱称）受灾情影响，立即行动透过粉丝会送上物资，并亲自以视讯通话问候，更送上亲笔信作鼓励。今日（3日）宣布将其演唱会首场门票及专辑《KINGDOM》的盈利捐出。

Anson Lo支援受灾居民

Anson Lo将于本月6-10日假亚博Arena举行演唱会，MakerVille今天（3日）于官方社交平网发文宣布︰「各位歌迷及各界好友：《Anson Lo “Kingdom” Live 2025》将会如期举行，并为了支持受灾居民，我们将作出以下安排：本次演唱会的首场门票及专辑《KINGDOM》之盈利，将悉数捐予本地募捐平台。此外，本次演唱会亦将婉谢一切花篮、应援等馈赠。我们诚挚呼吁大家将这份心意转化为善款，携手为受火灾影响的市民提供支援。我们会继续以音乐陪伴大家，渡过难关。」

相关文章︰大埔宏福苑五级火丨Anson Lo捐百万低调行善 被爆视讯慰问受灾神徒 获封为「人间天使」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
20小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
23小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 13:56 HKT
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
4小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民陆续回家执拾
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
22小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
02:39
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
即时国际
13小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
22小时前