李小龙被胞弟爆不为人知一面 异性缘太旺经常遇一情况 李振辉：佢惊拖错女仔手

影视圈
更新时间：18:00 2025-12-02 HKT
发布时间：18:00 2025-12-02 HKT

已故功夫巨星李小龙逝世52年，但其传奇事迹至今仍为人津津乐道。近日，李小龙胞弟李振辉接受资深电影人文隽的YouTube节目访问，大谈哥哥李小龙的年少轻狂岁月。李振辉揭露了李小龙不为人知的一面，原来这位银幕英雄，私下竟是个爱「撩交打」的热血青年，更因女朋友太多，而要拉着亲弟当舞伴！

李小龙经常撩交打

李振辉在访问中绘声绘影地忆述，李小龙自小便对功夫极度痴迷，是名副其实的「街头霸王」。他笑言：「哥哥一放学，第一时间就系冲返屋企，将身上面嘅校服换成唐装衫，然后就落街『撩交打』，试匀自己啲功夫！」这种好勇斗狠的性格，延伸至擂台上，李振辉忆述当年李小龙参加校际拳击比赛，面对高大的西洋对手，竟以当时仍未普及的咏春拳应战，最终成功将对方击败，尽显其胆识与实力。

李小龙身边女友络绎不绝

然而，这位擂台上的硬汉，在情场与舞池上却有著截然不同的幽默面貌。李振辉透露，李小龙曾是全港Cha Cha舞冠军，舞技精湛，深受女孩子欢迎。正因如此，他身边的女朋友络绎不绝，多得让他难以选择舞伴。李振辉笑道：「佢（李小龙）同我讲，『阿辉，你嚟同我跳啦，如果唔系我惊拖错女仔手！』」最终，李小龙只能「征用」亲弟弟李振辉当练习舞伴，形成一个有趣又温馨的画面。

成龙谈李小龙惹火言论惹争议？

