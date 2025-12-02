滨崎步承认在上海举行「无观众的演唱会」 摄影师为违规偷拍彩排致歉 旧爱松浦胜人对取消开骚发表感受

日本歌姬滨崎步原定于上月29日在上海举行的巡唱，于开骚一日前宣布遭取消，她透露原因为「不可抗力因素」。上月28日晚，她在没有观众的情况下照样将整个演唱会唱完，与舞蹈员完成任务，并把照片公开引发热议，不过却有一名自称是演唱会内地摄影团队成员之一的赖姓男子出面发声明道歉，表示「滨崎步的一人演唱会」，其实只是彩排画面。

步姐证实完成无人演唱会

据《澎湃新闻》报道，一名自称是滨崎步内地摄影团队的赖姓男子昨日发声明，指偷拍了滨崎步的彩排表演，并将照片分享到社交网，「本人在艺人彩排期间，偷拍了艺人在舞台上的照片，并于2025年11月28日18：00左右上传至我的个人抖音帐号（抖音名：Demons），发布了所谓『滨崎步在现场录制一个人的演唱会』的不实讯息。这一不实讯息被许多自媒体转发，甚至有部分自媒体据此杜撰了『滨崎步独自在空无一人的现场唱完了整场演唱会』等虚假内容。」赖姓男子又致歉，承认严重违反了主办方的规定，对此次事件造成的困扰深感懊悔。不过，此文一出却惹起更大的回响，因为步姐已证实完成了无人演唱会，并将完整演出录下来，留待适当时机公开，双方的说法完全矛盾。步姐在媒体报道她开「一人演唱会」后，承认确有其事，并写道：「正如这篇文章所写那样，我们昨天（28日）收到中止要求后，在没有观众的情况下，从第一首歌一路唱到encore，才离开会场。为了原本应该能见面的那14,000名TA（fans），我与所有表演者、工作人员倾尽全力，怀着与正式演出毫无差别的心情完成这场舞台表演。」

杀鸡儆猴般令人恐惧

另外，步姐的旧爱兼其唱片公司Avex会长松浦胜人，对于步姐演出被取消表达感受，他写上：「上海公演前夕，一切都在无声无息中崩塌。简直像是杀鸡儆猴般令人恐惧，这句不知从何处流出的话语，至今仍萦绕心头。眼见大人们一步步被逼入绝境的景象，那份沉重，光是触碰便令人战栗。那短短数日，仿佛是在电影情节中迷走一般。」有网民却反问：「明明知道会取消，为甚么还要办？明明事前完全可以做出停办的决策吧。松浦胜人解释：「当地的活动承办方告诉我『要办』， 结果当日却突如其来下令『强制中止』，完全没有商量的余地。我只是抒发当时的心情而已，却没想到会被做出那样肤浅的解读，我也稍微反省了一下。」