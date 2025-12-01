罗启豪开骚睇林忆莲个唱偷师 拒追奖项盼做好音乐回馈歌迷丨独家

罗启豪过往错过了很多踏上舞台的机会，导致起步较迟，《中年好声音》为他带来发展机会，因此他已定下目标，望能尽快拥有一个庞大歌库，让大家从他的歌曲中得到共鸣，他表示不会向追逐奖项进发，只希望做好自己，制作更多好音乐给歌迷。文、图 钟舜英

罗启豪将于12月4日在麦花臣场馆举行「罗启豪《在你和故事之间》香港演唱会2025」，在《中年好声音》成员中让他感到荣幸的是，首位在香港举行个人第二个演唱会的成员。为了做好这次演出，过去一段日子他不断看不同的演唱会，目的是从观察中学习前辈的制作，他指出，特别欣赏林忆莲的演唱会，只因她拥有庞大歌库，她亦会将自己不同曲风、不同时代的歌曲，运用全新编曲保持时代感。

上次演唱会，罗启豪将自己面对社交和舞台恐惧的素人入行经历细诉出来，这次他投放在演唱会中的是观众的故事，并以「小王子」的故事，将当中的智慧及讯息与大家分享。由于罗启豪过往错过了很多踏上舞台的机会，认为自己起步较迟，因此现时只有4首歌的他定下目标，望能尽快拥有更多歌曲以及歌库，让大家从他的音乐中得到共鸣。此外，罗启豪没有将心思放在追逐奖项之上，这样会令自己感到辛苦和有压力，他选择做好自己，努力制作更多好音乐、歌曲给乐迷。

没因网民评击影响心情

在个人方面，他觉得自己仍有很大进步空间，单单是面对大众的言谈对答，便要继续努力学习。然而他同时亦需要面对一些网上评击，幸而他心理质素好，没有因网民的评击而影响到心情。不过，他透露自己的团队或粉丝受到评击时，他会心痛及生气，唯有劝大家不要看及不要回复。



Credit

场地提供 : 1881 Heritage

