70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业

入行至今逾50年、有「御用阿妈」之称的74岁程可为在圈中隐形富婆，近年靠投资物业获利早已不愁生活，不过因为戏瘾仍然热衷演艺事业，曾因为与TVB改签一年一骚后，曾一度感到伤心指似「离婚」，但伤心过后坦言体谅公司的困境，并表示能借助TVB满足表演欲兼保持曝光度，直言签约是「你情我愿」。

即将70岁的吕有慧依然一贯高雅

生活无忧的程可为在不开工的日子，四出吃喝玩乐兼与好友聚会，日前在IG贴上与第一期训练班同学庆祝54周年的聚会相片，包括有米雪、陈嘉仪、黄允财、郭锋、金兴贤与及吕有慧等。坐正C位的吕有慧相当抢FO，即将70岁的吕有慧依然一贯高雅，外貌未受岁月洗礼，皮肤仍白皙紧致，身材也没有发福，艳丽如昔。

吕有慧被赞诠释我的身体我做主

程可为贴出与第一期训练班同学庆祝54周年的聚会相片后，有网民表示勾起了不少昔日的回忆并赞是「难得的情谊！」还有人看到吕有慧惊喜现身，忍不住说：「吕有慧姐姐心态真年轻，用生命诠释我的身体我做主。」吕有慧当年训练班毕业后加入TVB已获公司力捧，曾在多套剧集中担纲演出，不过在1975年，吕有慧突然宣布与被传媒形容是「其貌不扬」兼个子不高的武打明星金童奉子成婚，当时令不少观众大失所望，结果吕有慧原本可媲美米雪和汪明荃等一线花旦，却因而变成配角，人气亦随之下滑。

吕有慧私下非常注重保养

吕有慧在1987年移民美国生活并经营录影带公司和古董表和饰物生意，在90年代曾回港发展，在1997年黄日华版本的《天龙八部》中，饰演即「段正淳」的妻子「刀白凤」，随后吕有慧过档亚视，拍摄多套脍炙人口的剧集，包括《我和僵尸有个约会》、《97变色龙》、《万家灯火》等。不过合约结束后，吕有慧又曾重返TVB拍摄《鱼跃在花见》，饰演谢天华的妈妈和张智霖的继母，但拍完港视HKTV的《童话恋曲1314》后就正式息影，低调地生活，只有在朋友的饭局才见吕有慧踪影。吕有慧、赵雅芝和米雪曾被称TVB三大不老传说，据悉吕有慧私下非常注重保养，花费也是相当大方，她为保青春，经常煲汤喝，一年还会花费六位数护理皮肤。

