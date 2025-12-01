柳应廷演唱会｜Jer患感冒向乐迷道歉 瞓舞台晒唱功 拖小朋友传递希望

MIRROR成员柳应廷（Jer）昨晚（30日）假亚博举行一连两场演唱会「The Shape of Breathing Live 2025」，默哀后，Jer返回后台做准备。演唱会于8时41分开始，拿著骨架权杖的Jer身穿铁锈色长歌衫与十多名舞蹈员现身舞台，一起打鼓，为演唱会揭开序幕，他唱出《月居人》和《砂之器》等歌曲。

调整演出内容

Jer再换上蓝色长衫，唱《不要说出来》时站在高台上，于巨型心脏装置后献唱，歌迷会看到他在心脏中的影子，非常特别。在宣布Jer演唱会如常举行时，MakerVille当时拍会调整演出内容，而Jer在唱《狂人日记》时著上红白色长衫，双手戴上金手臂，虽然Jer盛装上台，舞蹈员就以黑色T恤配啡色裤上阵。而唱到《JM单身9》时，high爆的Jer就落台与歌迷作近距离接触。在唱完《记忆倒行》后，Jer除掉黑金色外套，他先向现场观众道歉，表示因感冒致身体不适，「刚刚就是经历了粉碎人生的时刻。唔知道大家有冇睇过MV，《记忆倒行》中蒲公英的种子最后是飞走了，在一个地方种下失望，飘到另一个地方，落到土地又会长出花，系另一个希望。」随后唱出《花之生命》。

超过30位著上白衫白裙拿著手灯上台的小朋友与Jer唱《Dear Children》，唱完后他指当初是因看到有小朋友因压力而离开的消息，故创作了这首歌，「希望大家知道，就算唔开心，起码有我呢个唱歌嘅陪伴大家。」然后他与歌迷大合唱《人类群星闪耀时》。

Pandora担任嘉宾

Encore时，Jer换上T恤，拿著结他自弹自唱《明日旅程》，他表示这是很久前的自己，也曾在海边拿结他busking，也在这次演唱会上找回自己的初心。之后嘉宾Pandora出场与Jer合唱《年轻小说家》及《痛痛快快活活去》，Jer形容自己是他们的小粉丝，从他们的歌曲中得到许多力量，变得乐观，故邀请他们来担任嘉宾，希望大家继续支持广东歌。最后，Jer唱出演唱会主题曲《今继》，为演唱会划上句号。