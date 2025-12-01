Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜涛演唱会海报弃用烈火效果 换成暗黑底色侧面照 受灾「神徒」收AL亲笔信感激偶像对中文坚持

影视圈
更新时间：17:45 2025-12-01 HKT
发布时间：17:45 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑不幸发生夺命大火已接近一星期，不少艺人心痛居民遇今次惨剧，踊跃捐善款以助居民解困度难关， MIRROR成员姜涛和卢瀚霆分别捐出100万赈灾。姜涛将于本月中假亚博Arena举行《KEUNG TO ”LAVA” LIVE 2025》，之前已曝光的演唱会海报，以「LAVA」熔岩为核心概念，象征承载与重生。但近日在演唱会资讯网已不见这款海报，换成另一款暗黑底色的姜涛侧面照。弃用烈火效果，看来为免勾起大家对大埔火灾的联想。 

欣赏AL对文字的坚持

姜涛和Anson Lo在火灾发生后都有亲自向受灾的粉丝送上慰问为大家加油，引起网民热话。有受灾的「神徒」在网上分享自己收到Anson Lo鼓励的亲笔信，今日就有「神徒」指自己的心被Anson Lo的亲笔信中「着」字莫名戳中，指偶像对中文字的坚持。这位「神徒」解说「着」与「著」意思不同，但以前香港中文输入法只有「著」，大家已习惯一律用「著」代替「着」，然后连手写都跟着改变，发现已不多人仍然手写「着」字，直言欣赏Anson Lo对文字的坚持，「佢对文字嘅坚持，莫名戳中我心。」这位「神徒」并指偶像好明白追星女对「亲笔手写」极度痴迷，而且愿意去做，令她们感到好幸福。


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
社会
2小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
8小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警促查现届法团有否贪污 法团：配合任何调查 依法追查真相
政情
5小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
19小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
01:45
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
8小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
9小时前
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
影视圈
21小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
6小时前