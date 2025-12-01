姜涛演唱会海报弃用烈火效果 换成暗黑底色侧面照 受灾「神徒」收AL亲笔信感激偶像对中文坚持

大埔宏福苑不幸发生夺命大火已接近一星期，不少艺人心痛居民遇今次惨剧，踊跃捐善款以助居民解困度难关， MIRROR成员姜涛和卢瀚霆分别捐出100万赈灾。姜涛将于本月中假亚博Arena举行《KEUNG TO ”LAVA” LIVE 2025》，之前已曝光的演唱会海报，以「LAVA」熔岩为核心概念，象征承载与重生。但近日在演唱会资讯网已不见这款海报，换成另一款暗黑底色的姜涛侧面照。弃用烈火效果，看来为免勾起大家对大埔火灾的联想。

欣赏AL对文字的坚持

姜涛和Anson Lo在火灾发生后都有亲自向受灾的粉丝送上慰问为大家加油，引起网民热话。有受灾的「神徒」在网上分享自己收到Anson Lo鼓励的亲笔信，今日就有「神徒」指自己的心被Anson Lo的亲笔信中「着」字莫名戳中，指偶像对中文字的坚持。这位「神徒」解说「着」与「著」意思不同，但以前香港中文输入法只有「著」，大家已习惯一律用「著」代替「着」，然后连手写都跟着改变，发现已不多人仍然手写「着」字，直言欣赏Anson Lo对文字的坚持，「佢对文字嘅坚持，莫名戳中我心。」这位「神徒」并指偶像好明白追星女对「亲笔手写」极度痴迷，而且愿意去做，令她们感到好幸福。



