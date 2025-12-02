前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？

43岁的陈法拉（Fala）在内地出世，14岁时随家人移民美国，2005年代表纽约参加华姐，屈居亚军，陈法拉近年进军荷里活，发展不俗。有指陈法拉的爷爷陈玄是著名声乐家，嫲嫲则为归国华侨。近日陈法拉到内地为电影宣传时，意外曝光其家族在广州有物业，更拥有一条街。

陈法拉电影宣传爆家事

陈法拉最紧到内地多地的影城进行路演，为电影《赎梦》宣传，到达广州时，陈法拉接受当地不少传媒访问，其中一条在抖音流出的影片，陈法拉忽然自爆：「其实我屋企有人系广州人，有屋喺广州㗎！」

陈法拉透露嫲嫲祖籍番禺是广州人：「我哋有啲屋喺市中心，唔知喺边度，后尾就唔知去咗边。其他啲亲戚就分咗佢，好似有一条街就俾啲亲戚分咗，分咗好多单位俾佢哋，就冇通知我哋，系我嫲嫲同佢阿哥两个人。（同佢哋好少来往？）唔知点样揾到佢哋。」

陈法拉遭网民批评

影片曝光后，不少网民对陈法拉「分家产」的讲法感到离奇：「你讲晒啦！全部无从考证的远房家事」、「奶奶（嫲嫲）都不联络，还分啥家产」、「晕，她舅公的产业，和她有啥关系」、「你说奶奶（嫲嫲）和爷爷的也还行，奶奶（嫲嫲）和舅公的那一定是就给你舅公的啊，外嫁女还想要娘家房产吗」、「她奶奶（嫲嫲）广州人 跟她有甚么关系，她爸是哪里人，她爷爷是哪里人，她就是哪里人」等。

