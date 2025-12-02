Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？

影视圈
更新时间：09:00 2025-12-02 HKT
发布时间：09:00 2025-12-02 HKT

43岁的陈法拉（Fala）在内地出世，14岁时随家人移民美国，2005年代表纽约参加华姐，屈居亚军，陈法拉近年进军荷里活，发展不俗。有指陈法拉的爷爷陈玄是著名声乐家，嫲嫲则为归国华侨。近日陈法拉到内地为电影宣传时，意外曝光其家族在广州有物业，更拥有一条街。

陈法拉电影宣传爆家事

陈法拉最紧到内地多地的影城进行路演，为电影《赎梦》宣传，到达广州时，陈法拉接受当地不少传媒访问，其中一条在抖音流出的影片，陈法拉忽然自爆：「其实我屋企有人系广州人，有屋喺广州㗎！」

相关阅读：陈法拉英国遭野生捕获 不施脂粉真素颜样貌曝光 疑有白头发一特征显少女味

陈法拉透露嫲嫲祖籍番禺是广州人：「我哋有啲屋喺市中心，唔知喺边度，后尾就唔知去咗边。其他啲亲戚就分咗佢，好似有一条街就俾啲亲戚分咗，分咗好多单位俾佢哋，就冇通知我哋，系我嫲嫲同佢阿哥两个人。（同佢哋好少来往？）唔知点样揾到佢哋。」

陈法拉遭网民批评

影片曝光后，不少网民对陈法拉「分家产」的讲法感到离奇：「你讲晒啦！全部无从考证的远房家事」、「奶奶（嫲嫲）都不联络，还分啥家产」、「晕，她舅公的产业，和她有啥关系」、「你说奶奶（嫲嫲）和爷爷的也还行，奶奶（嫲嫲）和舅公的那一定是就给你舅公的啊，外嫁女还想要娘家房产吗」、「她奶奶（嫲嫲）广州人 跟她有甚么关系，她爸是哪里人，她爷爷是哪里人，她就是哪里人」等。

相关阅读：陈法拉《小人物之歌》淋雨湿发露错愕表情 「银后」叶德娴诡异笑容斗影帝哥连法路

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 DVIU续搜索余下两厦宏昌阁及宏新阁
突发
56分钟前
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
突发
6小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
21小时前
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
政情
3小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
警员在涉事大厦内调查。杨伟亨摄
屯门安定邨单位起火情侣送院 女子身有刀伤送院亡 男子涉谋杀被捕
突发
40分钟前
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
影视圈
13小时前
巴度 (图) 于11月26日因下列两项不小心策骑〔赛事规例第100(1)条〕指控，被竞赛董事小组判罚停赛。巴度已提交上诉通知，就此等处罚的严厉程度提出上诉。
骑师巴度提出上诉
马圈快讯
18小时前
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
影视圈
15小时前