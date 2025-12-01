杨千嬅家人激罕齐露面！前教师爸爸白西装撑囡囡开演唱会 神秘胞弟有文青feel

杨千嬅的《杨千嬅Live MY LIVE 2025演唱会》香港站日前在红馆举行，鉴于日前大埔宏福苑五级火事件，死伤惨重，演唱会充斥悲伤气氛，开场前全场默哀以悼念死难者。纵使杨千嬅与团队取消赠送花篮、捐赠首场收益及周边产品全数盈利至东华三院支援受灾家庭，并调整演出内容，仍有网民批评她如常举行演唱会的做法。不过杨千嬅亦获大批歌迷及亲友支持她的演唱会，日前头场就有网民在场外拍到杨千嬅的父母低调入场。

杨千嬅父亲穿亮眼白色西装散发气质

当日所见，杨父身穿一件亮眼的白色西装外套，内搭深色上衣，虽然头发灰白，但精神矍铄，散发著儒雅的气质。身旁的杨母则打扮朴实，穿著黑色圆领上衣，留著一头俐落短发，气质温婉。而杨千嬅的胞弟则戴著黑框眼镜，身穿深色休闲T恤，样貌与姊姊有几分相似。

杨千嬅父亲曾是中学教师

杨千嬅的家庭背景向来较少在镁光灯下曝光，但据悉，杨父曾是一名中学教师，执教三十多年，春风化雨。 杨千嬅曾在访问中透露，父亲一直以「有教无类」为教学宗旨，这四个字也深深影响著她，成为她待人处事的座右铭。 或许是受到父亲身教的薰陶，杨千嬅在入行前亦曾任职注册护士，从事帮助到大众的职业。是次演唱会，杨千嬅在舞台上挥洒自如，歌声感动全场。父母及弟弟的低调撑场，相信也为她注入了强大的力量。

