Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨千嬅家人激罕齐露面！前教师爸爸白西装撑囡囡开演唱会 神秘胞弟有文青feel

影视圈
更新时间：16:50 2025-12-01 HKT
发布时间：16:50 2025-12-01 HKT

杨千嬅的《杨千嬅Live MY LIVE 2025演唱会》香港站日前在红馆举行，鉴于日前大埔宏福苑五级火事件，死伤惨重，演唱会充斥悲伤气氛，开场前全场默哀以悼念死难者。纵使杨千嬅与团队取消赠送花篮、捐赠首场收益及周边产品全数盈利至东华三院支援受灾家庭，并调整演出内容，仍有网民批评她如常举行演唱会的做法。不过杨千嬅亦获大批歌迷及亲友支持她的演唱会，日前头场就有网民在场外拍到杨千嬅的父母低调入场。

杨千嬅父亲穿亮眼白色西装散发气质

当日所见，杨父身穿一件亮眼的白色西装外套，内搭深色上衣，虽然头发灰白，但精神矍铄，散发著儒雅的气质。身旁的杨母则打扮朴实，穿著黑色圆领上衣，留著一头俐落短发，气质温婉。而杨千嬅的胞弟则戴著黑框眼镜，身穿深色休闲T恤，样貌与姊姊有几分相似。

相关阅读：杨千嬅演唱会首场｜开唱前捐二百万  全场为大埔火灾默哀  关之琳林德信Aga神色凝重

杨千嬅父亲曾是中学教师

杨千嬅的家庭背景向来较少在镁光灯下曝光，但据悉，杨父曾是一名中学教师，执教三十多年，春风化雨。 杨千嬅曾在访问中透露，父亲一直以「有教无类」为教学宗旨，这四个字也深深影响著她，成为她待人处事的座右铭。 或许是受到父亲身教的薰陶，杨千嬅在入行前亦曾任职注册护士，从事帮助到大众的职业。是次演唱会，杨千嬅在舞台上挥洒自如，歌声感动全场。父母及弟弟的低调撑场，相信也为她注入了强大的力量。

相关阅读：杨千嬅神情肃穆全黑衣低调抵红馆 演唱会如期举行 首场连同六场周边收益全数捐出

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:21
大埔宏福苑五级火‧直播｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
19分钟前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大埔宏福苑五级火丨廉署：有人于本地供应商购入未达阻燃标准棚网 后混入合标棚网使用 图鱼目混珠通过测试
大埔宏福苑五级火丨廉署：有人于本地供应商购入未达阻燃标准棚网 后混入合标棚网使用 图鱼目混珠通过测试
社会
1小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
01:45
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
6小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
18小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警促查现届法团有否贪污 法团：配合任何调查 依法追查真相
政情
3小时前
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
01:54
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
10小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
8小时前
「王菲恩人」脑出血卧床5年疑成植物人 惊传深夜急入院病况曝光 前妻吁放过KOL女儿
「王菲恩人」脑出血卧床5年疑成植物人 惊传深夜急入院病况曝光 前妻吁放过KOL女儿
影视圈
6小时前
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
影视圈
20小时前