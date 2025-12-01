90年代TVB小生惊人状态与年龄极大反差 攻内地爆红成一线男星 传已秘婚生女从未认爱

在90年代入行的钟汉良，1993年于TVB舞蹈训练班毕业，高大有型的他，其后转型成为艺人向幕前发展，当年演出剧集《少年五虎》开始备受关注，后来转战台湾并以歌手身份到出道，并火速走红。入行逾30年的钟汉良，近年主要在内地发展，当中主演的内地剧《锦心似玉》、《何以笙箫默》等更深受观众欢迎，奠定小生地位。而在今年的热播《藏海传》中，他就饰演肖战父亲。昨日（11月30日）钟汉良迎来51岁生日，他选择在上海出战马拉松赛事庆生。

钟汉良获粉丝送祝福

昨日上海举行马拉松赛事，向来有跑步习惯的钟汉良，数月前已在社交平台邀请粉丝一齐跑，并笑言「报名费我出」。寿星仔钟汉良清晨已到达比赛起点热身，为全马做好准备，当开跑不久他便脱去外套，露出一双麒麟臂，皮光肉滑状态，身型Fit爆。沿途有不少跑友和粉丝观众，都纷纷向他送上祝福，并高呼：「生日快乐」，钟汉良亦都友善打招呼，现场气氛热闹。他跑到一半时，钟汉良曾表示感觉良好，最后在4小时左右完成42.195公里赛事，成绩理想。

相关阅读：50岁《少年五虎》钟汉良开工被讥现老态 眼袋法令纹明显遭建议多做保养

钟汉良曾传秘婚

2015年，钟汉良曾被拍到和谢易桦及一位小女孩在泰国逛商场，当时已经传出秘婚，有指谢易桦是台湾的服装造型师，年纪比钟汉良小6岁，2010年钟汉良推出专辑《视觉动物》时，MV造型是由谢易桦负责，后来连钟汉良在剧集的造型，都是由谢易桦一手包办，但多年来钟汉良一直都未有承认秘婚一事并只说：「谢谢你关心！那些小道消息不要信。」

相关阅读：钟汉良上节目表情僵硬现胶样 网民质疑面部打针过度