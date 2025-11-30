中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅

《中年好声音4》今晚开播第二集，《中 4》共设香港、大湾区、新马、美加澳及 TVB 艺人五大赛区，评审为肥妈、周国丰、张佳添、海儿及谷娅溦（溦溦）。本集歌单如下：莫焕基《雾之恋》、朗尼《想说》、廖洁韵《恋恋风尘》、古祖儿《女人心》、魏文财《月亮代表我的心》、郑家声《他不爱我》、刘子铭《一生不变》、许雪榕《囚鸟》、谢昉益《睡公主》及袁帅《想你的夜》。最后莫焕基、郑家声及袁帅位获得五灯，顺利晋级下一轮。

袁帅火速得5灯直接晋级

袁帅现年37岁，是一位声乐导师，今次选唱难度极高的《想你的夜》，他拥有绝佳的音乐感，在舞台上的表现游刃有余，好快5位评审都心悦诚服畀足5盏灯让他得以直接晋级，当知道自己已晋级，袁帅更加将比赛变为演，虽然谷娅溦指他后段因为太过玩嘢已少了真挚，但出名严格的周国丰，就反而觉得他虽然「玩嘢」，但「唔系个个都玩到」，给他极高评价，海儿亦指：「有咁嘅老师好放心，但系睇嚟你啲学生有一段时间冇老师」，而张佳添就直接表示袁帅是此集「最五灯嘅五灯，实至名归」。

袁帅曾得《全球华人新秀歌唱大赛》墨尔本冠军

袁帅科班出身，在声乐方面相当专业，是位声乐老师，作为歌唱比赛常客的他，曾获2010年《快乐男声》澳洲亚军，以及2012年TVB《全球华人新秀歌唱大赛》墨尔本冠军。除此之外，他近年也常做评审和表演嘉宾，并与《中年好声音2》选手黄剑文、艺人蔡洁是老友。袁帅于节目指自己曾达180kg，在节目中再自爆减了167磅（约75kg），足见其毅力相当惊人。

郑家声唱《他不爱我》极有感情

是集另一位夺得5灯的歌手，就是现年35岁、来自加拿大的现职发型师郑家声Nelson，他演唱莫文蔚名曲《他不爱我》，令肥妈直呼「毛管戙」，更获张佳添的高度评价：「我成日讲层次感，呢位参赛者就展示到嘞！开头用咗啲好靓嘅气声，入咪又唔会 over。咁样听把声好 Sexy，要痛有痛，要惨有惨，要柔有柔，要刚有刚。我系一个男人听到呢首歌，我都 feel 到你𠮶种男人嘅痛。」海儿则大赞 Nelson 歌声够真诚：「你把声除咗 sexy，仲好真诚好有深度」。

郑家声十年前几乎出道

原来郑家声于2015年曾签过公司准备出道做歌手，可惜最后等了一年半苦无声气并曾受尽冷言冷语，他表示：「我𠮶时 27 岁，有人同我讲：『你呢个年纪唔系几讨好架喇』、『记住你个样，唔系一个靓仔嚟嘅！高度啊、年龄啊、就算唱得几好都唔驶谂』…我觉得有少少气馁嘅。」Nelson指幸有《中年好声音》出现，可让他再追音乐梦。

