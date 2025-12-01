「王菲恩人」脑出血卧床5年疑成植物人 惊传深夜急入院病况曝光 前妻吁放过KOL女儿

现年57岁，曾为天后王菲打造无数金曲、在华语乐坛举足轻重的台湾音乐人袁惟仁，在2018年于上海因脑溢血病倒，返台休养后，2020年再度在家中跌倒，之后便长期卧床，并传出已被判定为植物人。 近日惊传他深夜被紧急送往台东马偕医院急诊，引发外界高度关注。

袁惟仁深夜急诊肺部发炎

据悉，57岁的袁惟仁此次是因出现发烧及排尿异常等状况，由姊姊协助叫救护车送医。 院方初步检查发现他的白血球指数升高，疑似有感染反应。 他的好友纪宝如稍后透露，袁惟仁是因肺部发炎而住院，目前情况稳定，仍在医院观察中，并请外界不要过度担心。 从曝光的送医画面中，可见袁惟仁身形消瘦，躺在担架上，身上接著管线状况令人担忧。

前妻陆元琪发声：放过我的孩子

袁惟仁与前妻陆元琪的14年婚姻，育有一子一女，但因袁惟仁外遇而告终。 此次袁惟仁突然住院，陆元琪第一时间表示并不知情，并在社群媒体上发文，恳请外界「请放过我的孩子」，表示自己和孩子也是想知道状况的人。 她的儿子袁义则透露，事发时他人在国外工作，因此并未联系上父亲那边。

女儿亭亭玉立变性感KOL

尽管家庭关系复杂，袁惟仁与陆元琪的20岁女儿袁融（梓蛋）已出落得亭亭玉立，并在网路上颇有名气，Instagram拥有超过10万粉丝。近日，她在街头被YouTuber「黑男」巧遇，甜美外型和姣好身材引发网友热议，更有人发现她神似南韩啦啦队女神李珠珢。 影片中，袁融大方展示手臂上的刺青，并解释其代表「我主宰自己的感情观」的人生座右铭。

