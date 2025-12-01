前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧

现年71岁、70年代TVB四大花旦之一的赵雅芝参加1973年港姐而入行，虽然当时大热倒灶，三甲不入只得「梗颈四」，但依然无阻其星途，签约TVB后备受力捧拍过不少经典剧集，更被封为「古装第一美人」。曾失婚的赵雅芝早前举行从影50年生日派对并施展浑身解数，在台上又唱又跳大晒白滑长腿，完全是冻龄美人。但近日却受到变态疯狂粉丝潜入其酒店房间，对其私人物品作出猥亵行为，恶行令人发指！

赵雅芝遭粉丝潜入酒店房行为变态

网上消息指，赵雅芝日前入住某酒店期间，一名疯狂粉丝趁客房服务员打扫、房门未关之际，偷偷潜入房间。该名粉丝不但躺在赵雅芝的床上，更拿起她的枕头狂闻，并发出「好香」等令人恶心的言论。据悉，该名粉丝更将整个过程在网上炫耀，事件曝光后，「赵雅芝酒店变态跟踪狂」的关键字登上微博热搜，引起网民及粉丝的公愤，纷纷留言谴责该粉丝的变态行为，并促请酒店彻查保安漏洞，以及报警处理。

相关阅读：70年代失婚花旦三代同堂激罕同框 小孙女神还原嫲嫲最美风采颜值爆灯

赵雅芝数月前几乎被疯粉撞飞

事实上，赵雅芝首次遇到疯狂粉丝的过激行为，早在今年8月，她在地下停车场准备上车时，一名情绪激动的男粉丝为索取签名，突然冲向她，力度之大令赵雅芝险些被撞飞，幸得在场保安及工作人员及时制止，才逃过生命危机而未有受伤，但已饱受惊吓，场面一度混乱。

粉丝望赵雅芝加强保安

接二连三的疯狂粉丝骚扰事件，严重威胁年逾70的赵雅芝的人身安全，粉丝们纷纷在其社交平台留言，希望她加强保安，注意个人安全，并呼吁其他粉丝要理性追星，与偶像保持适当距离，切勿因一时冲动而做出伤害偶像的行为。

相关阅读：71岁「郑少秋旧爱」惊爆情绪崩溃 公开爆喊吓呆工作人员 内媒分析2大失控原因