海俊杰太太莫家慈离世丨好友陈晓东早发现对方眼睛呈黄色 大赞Effie贴心有义气永远报喜不报忧

1994年新秀冠军海俊杰11月8日在社交网站拍片，失控地爆喊其任职化妆师的老婆莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，急需要筹150萭元进行换肝手术，称当时已筹得一半，但尚欠一半款项，之后得到古天乐、曾志伟、郭富城与及天盟娱乐培哥等圈中好友帮忙，筹得所需要，但不幸是Effie于本月27日已经病逝。

陈晓东自责帮忙有限

与海俊杰夫妇份属好友的陈晓东，指Effie的离世，加上大埔火灾情况，接二连三的坏消息特别伤感。在Effie对抗病魔这段期间，他一直有和她的家人联系，亦了解对方的情况，并自责自己帮忙不了什么：「因为始终肝病，其他器官都慢慢恶化，没法做手术。」他大赞Effie 是一位贴心又有义气的朋友，永远报喜不报忧，在患病期间还是积极乐观，亦很支持他，「佢私底下非常关心我，我在香港时特意煲汤俾我，每次回想起时候都充满暖意。」

陈晓东关心大埔五级火

陈晓东又忆起在他举行演唱会记招，Effie也有特意来撑场，他指当时已经察觉到对方的眼睛呈现黄色，皮肤也出现敏感：「我就叮嘱她一定要快点去好好检查肝脏，虽然我平时不太喝酒，但小时候也中过A型肝炎，所以知道肝病的人眼睛一定是黄。」同时，陈晓东亦非常关心大埔宏福苑五级火，看见社会上很多团体、个别人士都伸出援手，认为香港人还是暖心。