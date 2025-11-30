Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB花旦李婉华女儿留学美国住处曝光 简约风格显露真实生活痕迹 颠覆外界想像？

影视圈
更新时间：20:00 2025-11-30 HKT
发布时间：20:00 2025-11-30 HKT

李婉华学霸女儿Natalie早前以卓越成绩从多伦多大学国际关系科毕业后，并未停下脚步。因暂时未能找到理想工作，她毅然决定继续深造，成功考入纽约大学（NYU）攻读硕士课程。近日，Natalie频繁在IG分享她的纽约留学生活影片，也让她的神秘住处首度曝光。

Natalie租住旧屋摆设添温馨感

从Natalie分享的照片和影片中可见，她的住处内部装潢以现代简约风格为主，米白色的墙面搭配白色系的简约家具，营造出明亮开阔的视觉效果。尽管空间不大，但得益于良好的采光，阳光洒满房间，显得格外温暖舒适。值得注意的是，房间的天花板边缘有古典风格的雕花线条，为这个现代空间增添了一丝复古韵味，似乎暗示著这栋建筑或许有著一定的历史感。

相关阅读：前TVB移加花旦大女拥学霸成绩竟然揾唔到工？赴美读硕士晒开学照 曾被母爆想离开加拿大

Natalie住处颠覆外界对星二代想像

在睡房的布置上，一切以实用为主。一张床、一张小巧的白色书桌和一张滚轮办公椅，便是她休息和学习的主要空间。虽然床上和椅子上随意放著衣物，书桌上也堆放著一些日常用品，略显随性，却也真实地还原了一个硕士生的日常，充满了浓厚的「学生味」和生活气息。相较于许多人对「星二代」奢华生活的想像，Natalie的住处显得格外朴实、贴地。

相关阅读：李婉华惊爆突然失明：真系好惊，每日都喺恐惧中 见「闪光」竟是初期征状 曾误诊后果严重

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 6大厦结构无即时危险
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火︱民建联到大埔吊唁处悼念火灾罹难者
政情
6小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
时事热话
5小时前
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
影视圈
8小时前
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
社会
2025-11-29 18:54 HKT
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
11小时前
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
时事热话
8小时前