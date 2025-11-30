前TVB花旦李婉华女儿留学美国住处曝光 简约风格显露真实生活痕迹 颠覆外界想像？

李婉华学霸女儿Natalie早前以卓越成绩从多伦多大学国际关系科毕业后，并未停下脚步。因暂时未能找到理想工作，她毅然决定继续深造，成功考入纽约大学（NYU）攻读硕士课程。近日，Natalie频繁在IG分享她的纽约留学生活影片，也让她的神秘住处首度曝光。

Natalie租住旧屋摆设添温馨感

从Natalie分享的照片和影片中可见，她的住处内部装潢以现代简约风格为主，米白色的墙面搭配白色系的简约家具，营造出明亮开阔的视觉效果。尽管空间不大，但得益于良好的采光，阳光洒满房间，显得格外温暖舒适。值得注意的是，房间的天花板边缘有古典风格的雕花线条，为这个现代空间增添了一丝复古韵味，似乎暗示著这栋建筑或许有著一定的历史感。

相关阅读：前TVB移加花旦大女拥学霸成绩竟然揾唔到工？赴美读硕士晒开学照 曾被母爆想离开加拿大

Natalie住处颠覆外界对星二代想像

在睡房的布置上，一切以实用为主。一张床、一张小巧的白色书桌和一张滚轮办公椅，便是她休息和学习的主要空间。虽然床上和椅子上随意放著衣物，书桌上也堆放著一些日常用品，略显随性，却也真实地还原了一个硕士生的日常，充满了浓厚的「学生味」和生活气息。相较于许多人对「星二代」奢华生活的想像，Natalie的住处显得格外朴实、贴地。

相关阅读：李婉华惊爆突然失明：真系好惊，每日都喺恐惧中 见「闪光」竟是初期征状 曾误诊后果严重