前TVB小花离奇撞样陈法拉  浴袍不索紧真空上阵中门大开  澎湃上围若隐若现引课金

现年41岁、前港姐「最上镜小姐」袁嘉敏（Candy）自回流香港后，为力保上流生活，积极开拓财源。继早前北上性感登台献唱后，近日她转战社交平台，开设Patreon帐户「卖大包」，以超性感相片和影片吸引粉丝课金。最近她到日本旅行，亦不忘为Patreon宣传，于IG上载影片，再度「中门大开」挑战性感极限。

袁嘉敏撞样陈法拉真空引课金

在最新的影片中，袁嘉敏竟离奇有点撞样陈法拉，她身处日本酒店房间内，仅穿上一件红色丝质浴袍。镜头前的袁嘉敏略带妩媚地拨弄秀发，对著镜头甜笑放电，而浴袍的领口敞开，尽显其丰满骄人的上围，画面极具视觉冲击。从浴袍的贴身程度和动态来看，她明显真空上阵，内里一丝不挂，性感程度爆灯。袁嘉敏在影片叠加上文字，直接引导粉丝到其Patreon页面，希望金主们慷慨解囊，课金解锁更多她在京都的「独家」旅游相片及影片。

袁嘉敏早前北上性感卖唱吸金

现年39岁的袁嘉敏，10年前曾为拍摄三级片《鸭王》而作极性感演出，不过一脱成名后却是非不绝，一度惹来被包养的传闻。她曾短暂移居英国，惟最终因生活压力等问题回流返港。回港后，她入住南区纳米楼，生活水平看似大不如前，因此她更努力地利用自己的「人间胸器」揾食。除了开设Patreon，她早前亦曾到内地夜场性感卖唱，穿上超低胸晚装裙，在台上落力与观众互动，更俯身派发签名相，奇招尽出，可见其揾钱决心。

