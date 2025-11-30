陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓

由「阿叻」陈百祥领军，云集众多香港明星的「精装明星足球队」近年频频北上作赛，深受内地观众欢迎，吸金力极强。然而近日一场友谊赛中，球队却接连爆出争议事件，不但队长陈百祥被指球风粗野，而队员亦一度与对手发生激烈口角，其中吴国敬躁极冲入混乱当中欲动武，逼得陈浩民和王敏德要急急拉开双方球员。

陈百祥踩中对手下体挨批

根据现场影片，身穿10号球衣、担任队长的陈百祥，在一次与对方球员的争夺中，二人短兵相接。当时对方球员正想抢球，阿叻起脚一踩，右脚不偏不倚地踩中了对方球员的下体要害。该名白衫球员立即状甚痛苦地弯下腰，双手掩著下体，表情痛苦。

陈百祥遭内地网民斥「茅柴」？

虽然陈百祥随即转身，举手向对方示意表达歉意，但他之后便转身离开，未有上前慰问。有网民认为他此举是故意为之，批评他「茅柴」，指其道歉显得轻描淡写，未有太大内疚感。更指「绝对是故意的」。

球场变骂战现场气氛紧张

该场比赛气氛火爆，除了陈百祥的争议性动作外，球队更一度与对手爆发大规模口角。从另一段影片可见，两队球员在球场中央聚集，互相指骂，气氛紧张，仿佛随时会动武。

陈浩民王敏德当「和事老」

不过今次阿叻未入加入战团，而于混乱中，前TVB一线男星陈浩民，以及影星王敏德立即介入，分别挡在队友和对手之间，出手隔开双方，充当「和事佬」角色，试图平息事件。然而，冲突并未因此停止，后备席上的球员也加入战团，身穿白色外套的歌手吴国敬被拍到从场边冲入场内，情绪激动地加入对骂，令场面一度陷入混乱，需要多人合力才能将他拉开。一场友谊赛最终在充满火药味下结束，引发网民热烈讨论。

